أعضاء فريق فيديكس يشاركون في مبادرة زراعة الأشجار لجعل الإمارات أكثر خضرة وجمالاً

دبي : البلاد

شاركت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً والتابعة لشركة فيديكس كوربوريشن المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، في الحملة السنوية لزراعة الأشجار تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”، للمساعدة في زيادة المساحات الخضراء المستدامة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقد قام فريق من أعضاء فيديكس في الإمارات بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة بزراعة أشجار السدر في محمية النحل الخاصة الواقعة في منطقة الميناء بإمارة رأس الخيمة. تشجير المنطقة له أهمية قصوى حيث تعتبر الأشجار من أبرز العوامل المساهمة في تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المحيط الحيوي وخاصة ثاني أكسيد الكربون. هذا البرنامج هو مثال على تعاون فيديكس مع المنظمات غير الربحية حول العالم لقيادة المسئولية عن الاستدامة والمساعدة في استعادة النظام البيئي وحمايته.

تلتزم فيديكس بالوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وبتحقيق عمليات تحافظ على حياد الكربون بحلول عام 2040. تشمل الخطوات الرئيسية نحو الوصول إلى هدف محايد الكربون كهربة المركبات والوقود المستدام وترشيد استهلاك الوقود وتحديث الطائرات. أما على المستوى المحلي، فقد بدأت فيديكس بالفعل في إجراء اختبار للمركبات الكهربائية التي لا تصدر أي انبعاثات من العادم لاستلام الطرود وتوصيلها في الإمارات العربية المتحدة. انضمت فيديكس في يونيو 2022 إلى مجموعة عمل الإمارات للبيئة في مشروع “إعادة التدوير والتشجير والتكرير” حيث ساهم أعضاء الفريق بجمع ما لا يقل عن 5600 كيلوجرام تقريباً من المواد المعاد تدويرها وهو ما يعادل ستة شتلات شجرية المزروعة باسم فيديكس.

تدرك فيديكس أهمية مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال الممارسات التجارية المبتكرة والمستدامة. تعرف على المزيد حول جهود فيديكس في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة هنا.