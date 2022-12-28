البدير يتفقد عدداً من المشروعات السكنية بعسير

أبها : واس

تفقّد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير اليوم ، عدداً من المشروعات السكنية في منطقة عسير ضمن مشاريع برنامج “سكني” والإسكان التنموي, كما زار عددًا من الجمعيات الأهلية المعنية بتوفير حلول الخدمات السكنية للأسر الأشد حاجة والاطلاع على جهودها في خدمة الأسر ، وذلك ضمن زيارة معاليه للمنطقة.

مستويات الإنجاز

واطلع البدير على سير العمل ومستوى الإنجّاز في موقع مشروع تلال الخميس، الذي يعد أحد المجمعات السكنية المميزة في خميس مشيط ، حيث يوفر أكثر من 816 وحدة سكنية، كما زار مشروع “الخميس فيو ” الواقع ضمن ضاحية السديم السكنية شمال شرق خميس مشيط ، الذي يوفر 615 وحدة سكنية تتنوع بين “فلل – تاونهاوس”.

وأكد خلال جولته على رفع مستوى الإنجاز في المشاريع السكنية، مشدداً على المطورين العقاريين أهمية تجهيز الوحدات كافة، والتأكد من سلامتها قبل تسليمها للمستفيدين.

نائب وزير الشؤون البلدية يتفقد عدداً من المشروعات السكنية بمنطقة #عسير ويطلع على خدمات الجمعيات للأسر الأشد حاجةhttps://t.co/DA4KPO0n7I#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/qya08B2Ylo — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 28, 2022

أسر مستفيدة

وأشاد البدير خلال زيارته للمشاريع بمستوى الإنجاز والتقدم في المشاريع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود في أعمال البنية التحتية والخدمات بما يلبي تطلعات المستفيدين من الأسر السعودية، مشدداً على أن الوزارة تتابع باستمرار إنجاز المشاريع وفقا للجداول الزمنية لضمان تنفيذها بجودة عالية وفي الوقت المناسب بما يتوافق مع تطلعات الأسر المستفيدة، وذلك ضمن جهود الوزارة في تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

حلول وخدمات

وقام نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيارة لجمعية البر بمدينة أبها، اطلع فيها على جهود الجمعية وخدماتها السكنية التي تقدمها للأسر الأشد حاجة كما زار جمعية “منازل” المتخصصة بالإسكان الخيري، حيث اطلع على أبرز الخدمات والحلول التي توفرها الجمعية للأسر الأشد حاجة في منطقة عسير.

سعر وجودة

يذكر أن منطقة عسير تضم 4 مشاريع سكنية توفر 3715 وحدة سكنية، إضافة إلى 23 مخططاً سكنياً في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، وفر مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة، مع مراعاة تنوّع الرغبات والقدرات والالتزام بالحفاظ على الجودة والسعر المناسب، إضافة إلى المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصري ومتكامل.