“إعلانات هواوي” HUAWEI Ads تتحول الآن إلى “إعلانات Petal”

رحّبوا معنا بعصر جديد من عالم الإعلانات على الأجهزة الذكية.

جدة : البلاد

من دواعي سرورنا الإعلان عن النسخة الحديثة لمنصة “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads التي سيتغير اسمها اعتباراً من شهر ديسمبر ليصبح “إعلانات Petal “، حيث كنا ولا نزال نعمل بشكل وثيق منذ عام 2017 مع شركاء الإعلان والوسائط الإعلامية والنشر لإنشاء نظام إيكولوجي موسّع للإعلانات.

لقد تمكّنا معاً من تطوير منصة “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads لتتحول اليوم إلى سوق نابض بالحياة عبر تلقي 4 مليارات طلب إعلان يومي، وقمنا بدمج أكثر من 360,000 ناشر عالمي.

نحن فخورون بأن نرى كيف تمكّنت المنصة من أن تنمو وتتطور في خدمة العملاء إلى أبعد من نطاق أجهزة هواوي. واليوم، نشعر بأن الوقت قد حان لنعكس نمو النظام الإيكولوجي وبدء حقبة جديدة للمنصة باسم “إعلانات Petal”. ونود أن نشكر جميع شركائنا على دعمهم الكبير، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا معاً للارتقاء بالمنصة نحو مزيد من التطور والنمو في عام 2023.

“إعلانات بيتال” Petal Ads: منصة من أجل النمو والاستدامة

يُشكّل الابتكار جزءاً جوهرياً في جميع منتجات “بيتال” Petal. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، استطاعت بعض التطبيقات مثل بحث Petal وPetal Maps وPetal Clip، تقديم مزيد من الخيارات والقدرات المفتوحة إلى السوق الأوروبية. ونحن بدورنا سندمج كل هذه التطورات التكنولوجية في تطبيقات البحث على الهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات المستندة إلى تحديد الموقع وأدوات المونتاج الإبداعية لتعزيز نمو منصة “إعلانات Petal”.

وفي حين يمكن اعتبار كلمة Petal التي تعني “البتلة” على أنها رمز قوي للنمو، إلا أنها تمثل أيضاً رمزاً للتجديد. ولذلك نحن ملتزمون بالبقاء في الطليعة نحو الاستدامة في الإعلان الرقمي. كما أننا نأمل من خلال الاستفادة مما تعلّمناه من المنتجات والتجارب التي شملت جميع السيناريوهات أن نعمل بالتعاون مع شركائنا لبناء نظام إيكولوجي يسير فيه نمو الإيرادات والاستدامة جنباً إلى جنب.

سيشهد عام 2023 حقبة جديدة لمنصة “إعلانات Petal”

نحن نعيش في خضم عالم دائم التغيّر. والمستهلكون أيضاً يغيرون الطريقة التي يبحثون بها عن المعلومات عبر الإنترنت، وبالتالي، تلعب وسائل المساعدة الافتراضية دوراً مهماً وبشكل متزايد في تحديد كيفية تواصل الأفراد والشركات. بالإضافة لذلك، أصبحت التطورات في البيانات الكبيرة والواقع المعزّز والتعلم الآلي توفر للمعلنين أدوات قوية لإشراك جمهورهم عبر الأجهزة. ولهذا، تبقى حماية سلامة وأمن عملائنا وشركائنا على رأس أولوياتنا في ظل هذا الابتكار ورحلة التغيير.

إن النظام الإيكولوجي للإعلان يشبه بتلات الأزهار إلى حد بعيد، لأنه عندما تلتقي جميع جوانب النظام الإيكولوجي للإعلان مع بعضها البعض في وئام تام ينبثق عنها شيء مميز، ومهمتنا في “إعلانات Petal” هي أن نكون صلة الوصل في بحر من الفرص المحتملة. وسنواصل من خلال العمل مع شركاء وسائل الإعلام والناشرين والمعلنين وشركاء قياس الهاتف المحمول (MMP) والهيئات العاملة في هذا القطاع تقديم تجارب إعلانية مبتكرة لجميع مستخدمي الأجهزة الذكية في جميع أنحاء العالم.

تستند “إعلانات Petal” على ثلاثة ركائز أساسية:

الثقة

نبتكر تجارب إعلانية عالية الجودة باستخدام بيانات الطرف الأول لتقديم تجارب أفضل للعملاء ونتائج فعّالة للشركاء.

الابتكار

نصنع تجارب إعلانية مبتكرة من خلال الجمع بين قدرات أجهزتنا وقوتنا في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا السحابة.

النمو

نساعد شركاءنا على النمو من خلال خلق فرص لتحقيق الدخل للناشرين وحلول الإعلانات المستدامة للشركات.

“شيك بوينت”ChicPoint تتعاون مع إعلانات Petal وتعزّز إيراداتها الشهرية بنسبة 40٪

تواصل “إعلانات Petal” ، وهي منصة الإعلانات المبرمجة الرائدة من هواوي وإحدى أكبر مزودي التكنولوجيا في العالم، حضورها البارز كقوة دافعة في عالم التجارة الإلكترونية، مما يؤكد قدرتها على دعم التطبيقات عبر الإنترنت ومساعدتها على تحقيق أهداف حملاتها التسويقية. يُشكّل تطبيق “شيك بوينت” ChicPoint أفضل مثال على تأثير وبصمة “إعلانات هواوي” HUAWEI Ads في مشهد التجارة الإلكترونية. في الربع القادم من موسم تسويق التجارة الإلكترونية، من المقرر أن تعمل إعلانات هواوي و”شيك بوينت”ChicPoint معًا لتقديم عروض موسمية رائعة.

تدعم “إعلانات Petal” تطبيق “شيك بوينت” ChicPoint منذ مطلع العام 2022، وهو ما مكّنه من إطلاق حملات السوق في جميع أنحاء منطقة الخليج (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت)، من خلال تسخير مجموعة من المزايا الترويجية عن طريق “إعلانات Petal” على متجرAppGallery ، بما في ذلك اللافتات الترويجية ولافتات الإعلانات العلوية. وفي إطار تعاونهما معاً، ارتفعت التنزيلات العضوية لتطبيق “شيك بوينت” ChicPoint وبالتالي زادت الإيرادات الشهرية بمقدار 40 ٪، وانخفضت تكلفة تشغيل التطبيق لغاية 1 دولار أمريكي.

نحن متحمسون لاتخاذ هذه الخطوة التالية في رحلة الانتقال نحو منصة “إعلانات Petal”، ونتطلّع إلى شراكتكم المستمرة في استكشاف إمكانيات إعلانية جديدة في عام 2023 وما بعده.

الأسئلة المتكررة:

متى سيصبح هذا التغيير في اسم العلامة التجارية ساري المفعول؟

سيتم نشر المستجدات حول العلامة التجارية هذه عبر واجهة الإعلانات والمواد التسويقية ابتداءً من ديسمبر 2022.

هل سيتأثر الحساب الإعلاني الخاص بي؟

لا يوجد أي تغيير على شروط الخدمة أو الفواتير أو عملية الفوترة. وستشير أية عقود جديدة يتم توقيعها إلى اسم المنتج باسم “إعلانات Petal” بدلاً من إعلانات “HUAWEI Ads”.

هل يؤثر تغيير العلامة التجارية على الاتفاقيات أو العقود الحالية؟

جميع الاتفاقيات أو العقود الحالية تبقى سارية المفعول حتى بعد تغيير العلامة التجارية.

لماذا غيرت المنصة اسمها؟

غيرت المنصة اسمها إلى “إعلانات Petal” لإظهار تطور المنصة إلى ما هو أبعد من أجهزة هواوي، ولتعكس نمو نظامها الإيكولوجي لدمج أكثر من 360,000 ناشر وشريك إعلان عالمي.

هل لديك تساؤلات أخرى؟

في حال كانت لديك تساؤلات أخرى، يمكنك التواصل مع فريق “إعلانات Petal ” على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]