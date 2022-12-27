“أنكر” Anker تجعل الشحن أسرع وأكثر ذكاءً وأكثر حماية للبيئة مع مجموعتها الجديدة من حلول الشحنGaNPrime™️

• استطاعة كهربائية أعلى: تشحن بشكل فعلي أي جهاز مزود بمنفذ يو اس بي نوع سي

• مصممة لإنجاز مهام متعددة: تعيد توزيع الطاقة ديناميكياً من مأخذ إلى مأخذ بناءً على احتياجات كل منتج (توفر وسطياً ساعة واحدة من وقت الشحن)

• أكثر استدامة: توفر استهلاك الكهرباء في كل عملية شحن

• خيارات للأجهزة المتعددة: ستتوفر شواحن GaNPrime عالية السرعة في شكل شواحن جدارية وشاحن متنقل (باور بانك) وشرائط الطاقة

جدة : البلاد

أعلنت “أنكر” Anker مؤخراً، وهي العلامة التجارية الأولى في العالم في مجال تقنيات أجهزة شحن الأجهزة المتنقلة، عن إطلاق جيلها الجديد من شواحن GaNPrime المرتكزة على تكنولوجيا “نتريد الغاليوم”(GaN) في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتيح شاحن GaNPrime تجربة شحن أكثر أماناً وأسرع وأكثر استدامة من خلال الجمع بين أحدث تقنيات “نتريد الغاليوم” GaN ومزايا خاصة بعلامة “أنكر” التجارية.

وقد اشار فراز مهدي، مدير عام شركة “انكر إنوفيشنز” Anker Innovations للشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، قائلاً، “إن إطلاق سلسلة GaNPrime الجديدة في المنطقة يقودنا إلى عالم جديد من قدرات الشحن”. وأضاف قائلاً: “لقد حققنا توفيراً كبيراً في استهلاك الطاقة عبر سلسلة GaNPrime الجديدة مع تقديم تجربة شحن أسرع وأكثر أماناً لجميع مستخدمي منتجاتنا، مما يعزز التزام “أنكر” بمستقبل أكثر استدامة”.

نبذة مفصلة عن GaNPrime:

“نتريد الغاليوم” GaN هو عبارة عن مركب موجود في الأقمار الصناعية والرادارات الحديثة. وفي عام 2018 حققت “أنكر” السبق في إدخال هذه المادة في أجهزة الشحن من أجل تطوير أجهزة شحن أصغر حجماً ووزناً. تتميز شواحن GaNPrime بأحدث تقنيات “نتريد الغاليوم” GaN التي تمت إضافتها إليها:

• التكنولوجيا الخضراء: من خلال استخدام وتطبيق “أنكر” لتقنية “نتريد الغاليوم” GaN بشكل مبتكر أصبحت شواحن GaNPrime أصغر حجماً وتستهلك طاقة أقل مقارنة بالشواحن المعتمدة على السيليكون .

• PowerIQ™️ 4.0: عند شحن عدة أجهزة في وقت واحد يستطيع PowerIQ 4.0 أن يكتشف بذكاء احتياجات الطاقة لكل جهاز متصل ويقوم تلقائياً بضبط توزيع الطاقة لتقليل وقت الشحن الإجمالي بما يصل إلى ساعة واحدة.

• ActiveShield™️ 2.0: يراقب درجة الحرارة بذكاء ويضبط خرج الطاقة لمنع ارتفاع درجة الحرارة وحماية الأجهزة المتصلة. ويتميز ActiveShield 2.0 بتردد أعلى للكشف عن درجة الحرارة بنسبة 76٪ مقارنة بالأجيال السابقة.

• تصميم هندسي صغير الحجم: تتميز منتجات GaNPrime باستخدامها تقنية المحولات المصغرة الخاصة بـ “أنكر”، وهي أصغر بنسبة تصل إلى 53٪ مقارنة بشواحن الكمبيوتر المحمول المصنوعة من السيليكون، وبفضل تميزها بخرج طاقة متزايد، بمقدور جهاز GaNPrime واحد شحن ما يصل إلى أربعة أو حتى ستة أجهزة بسهولة في نفس الوقت حسب الشاحن، لذلك فهو يعتبر الرفيق المثالي للأشخاص الذين يقضون وقتاً طويلاً خارج منازلهم.

شواحن GaNPrime ومنفذ يو اس بي نوع سي تجعل الشحن أكثر استدامة:

إن منافع GaNPrime لا تنتهي عند شحن الجهاز فقط. ربما أن الميزة الأكثر أهمية لـ GaNPrime تتمثل في زيادة كفاءة الطاقة، حيث يستطيع المستهلكون توفير أكثر من 7٪ بمعدل وسطي من استهلاك الطاقة مع كل عملية شحن مقارنة بشواحن السيليكون القديمة.

بالإضافة لذلك، باعتبارها في طليعة رواد تقنيات المستهلكين التي حثّت على استخدام منفذ يو اس بي نوع سي العالمي الموحد، تلتزم “أنكر” بتصميم منتجات متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة. ونظراً لأنه من الممكن استخدام شاحن GaNPrime واحد ومنفذ يو اس بي نوع سي واحد أيضاً لتشغيل أكثر من 1,000 جهاز محمول مختلف، فإن هذا يلغي الحاجة إلى امتلاك أجهزة شحن متعددة ويقلل بشكل كبير من كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن أجهزة الشحن القديمة أو الشواحن المحصورة بأجهزة معينة.

مجموعة GaNPrime:

المنفذ الخرج الأقصى الكلي اسم المنتج

عدد 2 من منافذ يو اس بي نوع سي

منفذ يو اس بي نوع إيه 140 واط شاحن متنقل (باور بانك)”أنكر” 737

(GaNPrime PowerCore 24K)

عدد 2 من منافذ يو اس بي نوع سي

منفذ يو اس بي نوع إيه 65 واط شاحن متنقل (باور بانك)”أنكر”733

(GaNPrime PowerCore 65W)

عدد 2 من منافذ يو اس بي نوع سي

منفذ يو اس بي نوع إيه 120 واط شاحن أنكر 737

(GaNPrime 120W)

عدد 2 من منافذ يو اس بي نوع سي

منفذ يو اس بي نوع إيه 65 واط شاحن أنكر 735

(GaNPrime 65W)

الأسعار والتوفر:

مدرج أدناه قائمة بأجهزة GaNPrime المتوفرة وأسعارها:

• شاحن متنقل (باور بانك) أنكر 737 (GaNPrime PowerCore 24K) 799 درهم: متوفر اليوم في متجر “أنكر” في مردف سيتي سنتر أو عبر الإنترنت على موقع أمازون Amazon.ae.

• شاحن متنقل (باور بانك) أنكر 733 (GaNPrime PowerCore 65W) 399 درهم: متوفر اليوم في متجر “أنكر” في مردف سيتي سنتر أو عبر الإنترنت على موقع أمازون Amazon.ae.

• شاحن أنكر 737 (GaNPrime 120W) 499 درهم: متوفر اليوم في متجر “أنكر” في مردف سيتي سنتر أو عبر الإنترنت على موقع أمازون Amazon.ae.

• شاحن أنكر 735 (GaNPrime 65W) 299 درهم: متوفر اليوم في متجر “أنكر” في مردف سيتي سنتر أو عبر الإنترنت على موقع أمازون Amazon.ae.