نصائح لإنقاص الوزن الزائد مع بداية العام الجديد!

ليس هناك قرارات للعام الجديد، فأي يوم من أيام السنة هو وقت مناسب لبدء الاهتمام بصحتك الجسدية والعقلية، والجميع يبحث عن طرق لانقاص الوزن للحصول على الوزن المثالي، دون الحرمان من الأطعمة المفضلة وينصح خبراء التغذية بتناول الطعام بكميات قليلة من كل شيء. إذا كنت تشعرين أنك ما تزالين جائعًة، يمكنك إضافة المزيد مما تحبين! الأهم أن لا تفرَطي في تناول الأشياء بنفسك وحشو معدتك، فالطعام لن يذهب إلى أي مكان ويمكنك دائمًا الحصول على المزيد في وقت آخر، وإليك نصائح لانقاص الوزن بشكل سهل وبسيط:
في البداية عليك تعلَمي كيفية إدارة ضغوطك من خلال ممارسة الرياضة، الأكل الصحي، الاسترخاء، ومهارات التأقلم الجيدة.
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ابحثي عن نشاط أو رياضة تستمتعين بها ويمكنك دمجها في حياتك اليومية، والقيام بها على الأقل من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع من 40 إلى 60 دقيقة.
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تناولي مجموعة متنوعة من الخضار، خاصة الخضار الداكنة، والخضروات الحمراء، والبرتقالية (3 حصص أو أكثر في اليوم).
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تناولي مجموعة متنوعة من الفاكهة (حصتين أو أكثر في اليوم).
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قلَلي مدخولك اليومي من الملح أو الصوديوم من المصادر المعبأة والمعالجة.
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اختاري بين مجموعة متنوعة من مصادر البروتين قليلة الدسم – بما في ذلك البيض، الفاصوليا، الدواجن الخالية من الجلد، المأكولات البحرية، اللحوم الخالية من الدهون، المكسرات غير المملحة، البذور، ومنتجات الصويا.
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إذا كنت تنوين الخروج لتناول الطعام، شاركي وتبادلي الوجبات مع الآخرين.
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احسبي وزن احتياجاتك من الماء مقسومًا على 30، يعطيك الإجابة باللتر لمعرفة كفايتك من الماء يومياً. وأضيفي 350 مل لكل 30 دقيقة من التدريب القوي.