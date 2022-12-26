نصائح لإنقاص الوزن الزائد مع بداية العام الجديد!

ليس هناك قرارات للعام الجديد، فأي يوم من أيام السنة هو وقت مناسب

لبدء الاهتمام بصحتك الجسدية والعقلية، والجميع يبحث عن طرق لانقاص الوزن للحصول على الوزن المثالي، دون الحرمان من الأطعمة المفضلة وينصح خبراء التغذية بتناول الطعام بكميات قليلة من كل شيء. إذا كنت تشعرين أنك ما تزالين جائعًة، يمكنك إضافة المزيد مما تحبين! الأهم أن لا تفرَطي في تناول الأشياء بنفسك وحشو معدتك، فالطعام لن يذهب إلى أي مكان ويمكنك دائمًا الحصول على المزيد في وقت آخر، وإليك نصائح لانقاص الوزن بشكل سهل وبسيط: