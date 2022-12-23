برنامج تدريب الضيافة يخصص 400 مليون ريال لتدريب الشباب السعودي

الأميرة نورة بنت خالد: نثق في قدرات الخريجين

جدة : البلاد

احتفلت وزارة السياحة السعودية، بتخرج الدفعة الأولى من برنامج “الطريق إلى النجاح في عالم الضيافة” Concierge Navigation to Success الذي أطلقته مجموعة فنادق راديسون بدعمٍ من الوزارة في وقت سابق من هذا العام، في مسعى للارتقاء بكفاءة المهنيين السعوديين العاملين في قطاع الضيافة بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أعربت سمو الأميرة نورة بنت خالد آل سعود، مدير إدارة شراكات برامج التعليم والتطوير في وزارة السياحة السعودية، عن سعادتها بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال الحفل الذي نظمته المجموعة، بحضور الخريجين السبعة الذي استفادوا من البرنامج التدريبي في فندق بارك إن باي راديسون في العاصمة الرياض، إلى جانب ممثلين عن المنظمين الرئيسيين في المجموعة.

وقالت الأميرة نورة بنت خالد آل سعود، إنها على ثقة كبيرة بأن الخريجين الجدد سيقدمون خدمة عالية المستوى لجميع الضيوف الذين سيزورون المملكة العربية السعودية، مؤكدة على دعم وزارة السياحة الكامل للمجموعات العاملة في قطاع الضيافة ومن بينها مجموعة “راديسون”.

وعلى صعيد متصل، أكد باسل طلال، المدير الإقليمي لمجموعة فنادق راديسون في المملكة العربية السعودية والكويت والمشرق العربي، على أهمية صقل المواهب كونها إحدى الركائز الأساسية للمجموعة، معقبًا: “فخور جدًا بخرّيجينا اليوم، وبالجهود الحثيثة التي بذلوها والالتزام الكامل الذي أبدوه، وأتوق لرؤية انعكاسات هذا البرنامج على مسيرتهم المهنية معنا، في ظل التزامنا المتواصل بتوسيع فريقنا السعودي وترسيخ مكانتنا في السوق”.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبي “NTS”، يهدف إلى صقل مهارات أعضاء الفريق ليقدّموا تجارب مخصّصة بحسب احتياجات الضيوف ويوفّروا لهم لحظات لا تُنسى، وإلى تزويدهم بالمعارف اللازمة ليتلقوا شارة “المفتاح الذهبي” من منظمة “لي كلي دور”، كما اشتمل البرنامج على جلسات تعليمية حضورية عن التواصل والعلاقات مع الضيوف وطُرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواضيع، فضلاً عن برامج تدريبية عبر الإنترنت حول النظريات والمبادئ الأساسية.

ويُذكر أن هذا البرنامج أطلِق في مايو 2022 وامتد على مدى ستة أشهر يحظى بدعم وزارة السياحة، ضمن جهودها الرامية لتوطين القطاع السياحي، وتعزيز دور السعوديين في نموه وازدهاره، حيث خصصت مبلغ 400 مليون ريال لتدريب وتأهيل 100 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع السياحة المحلي.