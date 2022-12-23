مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 تدعوكم لاستكشاف التطبيقات الفائزة لهذا العام

جدة : البلاد

أعلنت شركة هواوي، وهي إحدى أكبر مزودي التكنولوجيا في العالم، عن اختتام فعاليات مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 (مسابقة (Apps UP))، إلى جانب كشف النقاب عن أسماء الفائزين بنسخة هذا العام. وبالرغم من آلاف التطبيقات التي تقدمت للمشاركة في هذه المسابقة، إلا أن المنافسة كانت محتدمة وصعبة، وتم في نهاية المطاف تقديم جوائز نقدية بقيمة 220 ألف دولار أمريكي إلى 14 من التطبيقات الأكثر تميّزاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي الحقيقة أن تسجيل واشتراك 5.000 فريق في المسابقة وتقديم 2.500 تطبيق بنجاح يُبرز الاهتمام الواسع النطاق بالمسابقة في أوساط المطوّرين. والجدير بالذكر أن الإقبال على مسابقة (Apps UP) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا قد شهد ارتفاعاً ملفتاً، حيث كانت نسبة المشاركة هي الأعلى من أي منطقة أخرى في العالم خارج حدود الصين.

تم اختيار الفائزين بناءً على التطبيقات التي نالت التصويت الأعلى وتحت ثماني فئات لخّصت التركيز في مسابقة Apps-Up لإحياء الأفكار المبتكرة وإضافة قيمة إلى حياة المستخدمين. وجاءت قائمة الفائزين فس لمسابقة على النحو التالي:

• جائزة أفضل ابتكار في خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) (15.000 دولار أمريكي لكل فائز في هذه الفئة): تطبيق “كارديوكام” CardioCam ، و”المسياح” و”رفيق المسافر”.

• جائزة أفضل تطبيق (15.000 دولار أمريكي لكل فائز في هذه الفئة): تطبيق القاموس الإنجليزي المتطور و”فوديشص” Foodicious وتطبيق شرطة دبي.

• جائزة أفضل لعبة (15.000 دولار أمريكي لكل فائز في هذه الفئة): تطبيق “سورفايفل كويست” Survival Quest ، و”فايند”Find ، و”ألعاب مواقف ريل برادو المجانية: ألعاب قيادة السيارات من دون الاتصال بالإنترنت 2021″.

• جائزة أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي (10.000 دولار أمريكي لكل فائز في هذه الفئة): تطبيق “نَحنُ وهم”، و”لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق ” وتطبيق الحمل: “إم إيه إيه” MAA.

• جائزة أفضل تطبيق للغة العربية (10.000 دولار أمريكي لكل فائز في هذه الفئة): تطبيق “نَحنُ وهم، و”لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق ” وتطبيق شرطة دبي.

• جائزة التطبيق الذي يغطي كل السيناريوهات (10.000 دولار أمريكي): تطبيق “في الجول” (FilGoal).

• جائزة المرأة المتميزة في مجال الابتكار التكنولوجي (10.000 دولار أمريكي): تطبيق الحمل: “إم إيه إيه” MAA

• جائزة الطالب المتميز في مجال الابتكار (5.000 دولار أمريكي): “كودفيللو” CodeFellow.

قال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، “تعد مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 واحدة من المبادرات التي تفتخر بها هواوي بشكل خاص. وآمل، بصفتنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، أن نستمر في تحفيز مجتمع المطورين لإنشاء تطبيقات تعود بالنفع والفائدة على الجميع وتعزز رؤيتنا لنظام إيكولوجي يربط كل شيء بذكاء. وأود هنا أن أوجه نصيحة للمطورين وهي أن يفكّروا بتجربة ضم ومشاركة تطبيقاتهم بشكل متعمّق وإتاحة الفرصة للمستخدمين باستكشاف تطبيقاتهم عن كثب حتى يتمكنوا من التعرف على مجمل المزايا التي تقدمها وكذلك تحديد أي مشكلات محتملة قد يلاحظونها.”

كان تطبيق شرطة دبي من بين التطبيقات التي وصلت إلى المراحل النهائية والتي فازت بجوائز متعددة، من ضمنها: جائزة أفضل تطبيق متميز، وجائزة أفضل تطبيق عربي. وتعليقاً على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير عام إدارة الذكاء الاصطناعي – شرطة دبي، “تلتزم شرطة دبي دائماً بتحقيق الريادة في مجال الابتكار، ولذلك فإن خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) قد مكّنتنا من خدمة سكان دبي من خلال الجيل التالي من الخدمات الذكية التي تجعل حياتهم اليومية أكثر سهولة وسعادة، إذ إن تطبيق شرطة دبي يجعل من السهل تحديد مواقع مراكز الشرطة القريبة منهم، والإبلاغ عن حوادث المرور والتحقق من وجود أي مخالفات بحق مستخدمي التطبيق ودفع المخالفات وحل أي مشكلة أخرى متعلقة بشرطة دبي. وقد كانت مشاركتنا في مسابقة (Apps UP) 2022، في الواقع، تجربة مفيدة ومبتكرة وينبغي على كافة فرق تطوير التطبيقات تجربتها.”

تعتبر مسابقة هواوي العالمية لابتكار التطبيقات (Apps UP) 2022 واحدة من أكثر المبادرات تشويقاً وجاذبية من حيث قيمة الجوائز التي تقدمها، وهي مصممة لتلبية متطلبات مجتمع المطورين العالميين والإقليميين. وبالإضافة إلى الجوائز المجزية، تقوم هواوي بتزويد المواهب بالمعرفة والتوجيه والدعم الذي يحتاجونه لطرح أفكارهم المبتكرة وبلورتها على أرض الواقع، ما يمهّد الطريق لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي للجميع. كما يحظى المطورون بفرصة الحصول على التقدير العالمي من خلال الوصول إلى 580 مليون مستخدم شهري نشط على متجرAppGallery حول العالم. ويستفيد حالياً أكثر من 6 ملايين مطوّر مسجل من المزايا الاستثنائية لخدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) التي تتيح تطوير تطبيقات عالية الجودة وخالية من المتاعب.