أمير الرياض يزف 100 من أبناء إنسان إلى عش الزوجية

الرياض : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان “، حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة، تحت شعار “فرحة عريس” ، وذلك في فندق “جي دبليو ماريوت الرياض ” . وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، والعرسان ، وكبار الداعمين والمدعوين ووسائل الإعلام . وأقارب المتزوجين.

“صرح خيري”

ونوه محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية في كلمته، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ـ لما له من دور رئيسي في نشأة جمعية إنسان قبل أكثر من 20 عاماً ، حيث أسسها وأيدها وتعهدها برعايته الكريمة، وقدم لها الدعم المادي والمعنوي ، وحظيت باهتمامه وحرصه لتوفير كافة الخدمات المتميزة لأبناء وأسر الجمعية ، فنمت الجمعية وترعرعت في ظل رعايته وأبوته المعهودة ، وحثه لرجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم الجمعية، إلى أن أصبحت صرحا خيرياً يضم أكثر من 40 ألف يتيم ويتيمة وأرملة ، تقدم لهم الخدمات عبر 21 فرعاً في محافظات الرياض .. كما حظيت الجمعية باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد حفظه، ضمن رؤية 2030 التي أكدت على دعم المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية وتجويد حياتهم وتمكينهم ، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة ليعتمدوا على أنفسهم ولتحقيق الاكتفاء الذاتي لمه لينعموا بحياة كريمة في أحضان الوطن الغالي.

“استقرار اجتماعي”

وقال المحارب ” نحتفي هذا المساء بزفاف 100 من أبناء الجمعية ، فيما سيقام حفل مماثل يوم غد الجمعة لفتيات إنسان برعاية حرم سمو أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، تزف من خلاله 200 فتاة إلى عش الزوجية .

وأضاف المحارب” يعد تنظيم حفل الزواج الجماعي في إنسان ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية لأبناء وفتيات الجمعية ، وانطلاقاً من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام ، وتجويد حياتهم ، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم . وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج.

وتابع المحارب كما تسعى الجمعية من خلال حفلات الزواج إلى إعفاف الشباب والفتيات، والمساهمة في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف الأعباء وتكاليف الزواج على أبناء وفتيات إنسان .

لافتاً أن الجمعية سبق وأن نظمت 5 حفلات للزواج الجماعي لأبناء وفتيات إنسان، لاقت نجاحاً باهراً . حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 2200 عريس وعروسة ..

مشيراً أن الجمعية تنظم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين ، وذلك للتعرف على الواجبات الزوجية ، وحسن إدارتها الحياة الزوجية، وأهم أسس نجاح الزواج، ورفع مستوى ثقافة الزواج بشكل عام لدى المتزوجين .

“أهداف مستقبلية”

وفي ختام كلمته رفع المحارب شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ورئيس مجلس الإدارة، لاهتمامه بأبنائه الأيتام وتلمس احتياجاتهم ، والمساهمة بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره لمناسبات الجمعية ، حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية ونجاح لبرامج الجمعية ، وتحقيق أهدافهم المستقبلية ، وتمكينهم توفير الحياة الكريمة لهم.

كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير/ أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية لمتابعته وإشرافه العام على أعمال وبرامج الجمعية ، وحرصه على تميزها وتحقيق الاستدامة في برامجها ، ودعمه لكل ما من شأنه خدمة أبنائنا الأيتام .. والشكر موصول لكل من دعم حفل الزواج الجماعي في إنسان من أفراد وجهات ، وهنأ المحارب العرسان والعروسات من أبناء الجمعية متمنياً لهم حياة سعيدة تنعم بالسكينة والاستقرار .