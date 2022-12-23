نائب أمير القصيم يثمن جهود فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

البلاد : متابعات

بعث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – نائب أمير منطقة القصيم بخطاب شكر جوابي لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني رداً على إهدائه نسخة من تقرير أعمال وجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المشتمل على مشاركة الفرع في موسم الحج. مثمّناً ومقدراً سموه الكريم كافة الجهود المبذولة من الهيئة .

من جانبه أشاد الدكتور القرني بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -حفظهما الله- . وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند.