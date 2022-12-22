احذروا..مواد سامة في الشيكولاتة الداكنة!

أحدث تقرير حديث ضجة كبيرة بسبب اكتشاف معادن سامة في ألواح الشوكولاتة الداكنة ، لافتين الى أن هذه المعادن ترتبط بمجموعة من المشاكل الصحية. وكشفت اختبارات أُجريت على 28 لوحاً من الشوكولاتة الداكنة من صنع علامات تجارية شهيرة، بما في ذلك “Hershey’s” و”Lindt” و”Tony’s Chocolonely”، أنها كلها كانت إيجابية للرصاص والكادميوم، وهذه المعادن الثقيلة تسبب مشاكل في الرئة والذاكرة ومرض السرطان، ويمكن أن يصل تأثيرها الى الموت المبكر. وأكد الخبراء أن هذه المعادن السامة موجودة بالفعل في الشوكولاتة الداكنة، ولكن يتعين على الأشخاص تناول أكثر من لوح شوكولاتة كامل الحجم يومياً لملاحظة أي تأثير والتعرض لأذى. أما بالنسبة الى الأطفال، فيمكن أن يتسبب المعدن الثقيل في إتلاف أدمغتهم وجهازهم العصبي المركزي بتركيزات عالية، مما يؤدي إلى مشاكل في التعلّم والسلوك. من ناحية أخرى، تم ربط حتى المستويات المنخفضة من التعرض للكادميوم بسرطان الكلى وهشاشة العظام، إذ قال الخبراء في “Consumer Reports”، إن أونصة واحدة من أي من الشوكولاتة، حتى تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكادميوم والرصاص، من غير المرجح أن تسبب أي ضرر فوري. وأضافوا أن الشخص سيحتاج إلى تناول كمية زائدة، أو حتى تناول لوح كامل كل يوم ليعاني من ضرر شديد طويل الأمد نتيجة لذلك، محذّرين من التعرض المتكرر لهذه المعادن السامة، لأن ذلك يشكل خطراً على صحة الناس.