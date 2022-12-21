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المملكة تدعم بناء مسجد كلية التربية في جامعة شريف بإندونيسيا

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جاكرتا : البلاد

سلم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الدعم الذي قدمته المملكة لبناء مسجد كلية التربية بجامعة شريف هداية الله، التي تعد أكبر جامعة إسلامية بجمهورية إندونيسيا.

وتسلمت الدعم مديرة الجامعة أماني لوبيس، بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في جاكرتا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

وأعربت لوبيس عن شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العلم الشرعي، مشيرةً إلى أن المسجد سيكون منارة علم ودعوة لنشر قيم الإسلام السمحة وتعليم اللغة العربية, وسيخدم أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية والأحياء القريبة من الجامعة، وسيبنى على الطراز العمراني الحديث بتجهيزاته كافة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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