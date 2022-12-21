فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز

جدة : البلاد

أعلنت أمانة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز عن فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة عبر بوابة الجائزة الإلكترونية والتي دشّن نسختها العاشرة مؤخراً محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي بحضور المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة والتي تأتي الجائزة كإحدى مبادراتها .

وقدم مدير عام تعليم جدة الشكر والتقدير لسمو محافظ جدة على دعمه واهتمامه بكل مايتعلق بالشأن التعليمي في محافظة جدة كما ثمن ماتقدمه جمعية المبادرات المتميزة لدعم وتحفيز المعلمين والمعلمات بجدة وإذكاء روح التنافس بينهم كما حث الزارع المعلمين والمعلمات في جدة على المشاركة في النسخة العاشرة من الجائزة وذلك عبر بوابة الجائزة

‏https://ja4t.org .

من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والمشرف العام على الجائزة أسامة الخريجي، أن الجائزة تشهد زيادة في عدد المشاركات عاماً بعد عام حيث زاد عدد المسجلين في نسختها التاسعة على 25 ألف معلم ومعلمة .

وأضاف الخريجي إلى أن تحكيم الملفات المشاركة في الجائزة تمر بلجان التحكيم المكوّنة من إدارة تعليم جدة، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وجامعة عفت، وجامعة دار الحكمة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست وذلك لرفع الجانب التنافسي بين معلمي ومعلمات مدارس جدة، وإظهار التقدير الكبير من الأهالي والطلبة والطالبات والمجتمع بوجه عام للمعلم والمعلمة مشيراً بأن الجائزة في نسختها العاشرة تتضمن أربعة مسارات في المراحل التعليمية : الطفولة المبكرة والابتدائية صفوف أولية ، المرحلة الابتدائية الصفوف العليا ، المرحلة المتوسطة ، المرحلة الثانوية فيما تبلغ قيمة جوائز النسخة العاشرة مليون ريال .