“حلواني” يوقِّع “مذكرات طالب مبتعث ” في “كتاب جدة”

جدة : البلاد

وقّع الأكاديمي واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، كتابه “مذكرات طالب مبتعث” ، وذلك في جناح (Y1 ) ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب ، تحت قبة (سوبر دوم).

ووثق حلواني ، تجربة ورحلة ابتعاثه في 395 صفحة، اشتملت على مقتطفات من أيام البعثة في كل من بريطانيا وأمريكا ، إذ يتناول الكتاب مواقف حقيقية حدثت إبان البعثة ، شملت ١٠٠ موقف، منها المضحك والغريب ومنها المحزن، جَمْعِيُّهَا حصلت خلال مرحلة الابتعاث، حيث يشرح الكتاب كيف كان التعامل معها كمبتعث .

وحرص ” حلواني” على تجسيد كل تلك الخبرات في أربع فصول شملت مرحلة اللغة، ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه وأخيرًا مرحلة الزمالة ، فالغرض الأساسي من الكتاب هو تنوير المبتعثين على ما قد يمرون به من مواقف وكيف يتم التصرف حيالها بشكل مبسط.

وعبَّر “حلواني” بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع كتابه، مع فخره بالمكانة التي بات يحتلُّها معرض جدة الدولي للكتاب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الثقافة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدِالعزيز ‘يحفظهما الله’، تشهدُ اهتماماً غير مسبوق، حيث تشكل أحد عناصر القوى الناعمة للمملكة عربيًّا وإسلاميًّا ، سائلاً الله التوفيق لجميع المبتعثين والمبتعثات والاستفادة المرجوة من إصدار ” مذكرات طالب مبتعث”.

ويعكف ” حلواني ” على إعداد وكتابة إصدار جديد تحت عنوان ” مذكرات طلاب وطالبات مبتعثين” لسرد تجارب الجيل الجديد من المبتعثين والمبتعثات.