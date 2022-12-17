الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد توقع كتابها المرأة العربية وصناعة الريادة

جدة- البلاد

وقعت الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد وسط حضور كبير من زوار معرض الكتاب الدولي بجده كتابها الثاني المرأة العربية وصناعة الريادة.

وكانت الأميرة دعاء بنت محمد قد وقعت كتابها في محطتها الأولى في معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض

وأكدت الأميرة الدكتورة دعاء بنت محمد إن إقامة فعاليات معارض الكتاب تجسد الدور الكبير الذي توليه وزارة الثقافة ضمن رؤية ٢٠٣٠ في غرس ثقافة القراءة لدى الأجيال القادمة لافتة إلى أن هذا الحضور المميز دلالة واضحة على وجود شغف حب القراءة لدى زوار المعرض من أجل التميز والتفرد بان للكتاب مكانته رغم ما تشهده الحياة من تقنيات جعلت الكثير منا قد ابتعد عن اقتناء الكتب ولكن يظل الكثيرين منهم ما زال الكتاب بالنسبة لهم في قمة أولوياته لاكتساب المعرفة.

ولفتت الدكتورة الأميرة دعاء بنت محمد إلى أن كتابها المرأة العربية وصناعة الريادة يتناول دور المرأة العربية منذ فجر التاريخ وكيف كانت المرأة محورا مهما في الحياة ومرتكزا أساسيا في تنمية المجتمعات والمشاركة في صنع القرار.

وأكدت أن الكتاب تناول الأدوار المتعددة للمرأة في بناء الإنسان في مختلف المجالات الحياتية والمحافظة على النسيج الاجتماعي بما يتوافق مع عاداتها وتقاليدها والمحافظة على أسس الشريعة الإسلامية.

وأفادت أن الكتاب تناول الأدوار المتعددة التي منحتها رؤية ٢٠٣٠ والتي منحت المرأة السعودية الكثير من المهام من أجل رسم الخارطة الجديدة للمرأة لتكون عنصرا هاما وركيزة أساسية في خطط التنمية خاصة في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله

وشكرت الأميرة دعاء بنت محمد الجهات المنظمة لمعارض الكتاب التي تنطلق كل عام لتكون محفلا ثقافيا يتجمع فيه الكتاب من أجل تقديم إنتاجهم تحت سقف واحد ويقدم المعرض الآلاف من الكتب الجديدة التي تضيف إلى المكتبة العربية إبداعات من كتب ودواوين شعر وبحوث ودراسات في كل المجالات الأدبية والعلمية

وأوضحت أن معارض الكتاب هي ثقافة وطن ومد لجسور بيننا وبين ذلك الكم من الثقافة الممتزجة بروح وشغف القراءة .