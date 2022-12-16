الفارسة الحميدان: سأمثل السعودية في الأولمبياد

الرياض – هاني البشر

اختارت الفارسة السعودية فنون الحميدان الفرس “أندر لاين” التي شاركت فيه في النسخة الأولى من بطولة “قفز السعودية” عام 2021 ليكون معها أيضا في النسخة الثانية، لخبرته أولاً، ولتفاؤلها لتكرار نجاحتهما معاً في مقر “قفز السعودية” للعام الثاني على التوالي.

وأصبحت الفارسة التي تكمل عمرها الـ 21 السبت في ختام البطولة، أول فارسة سعودية تتوج بأحد مراكز أشواط البطولة، حيث حققت المركز الثالث في شوط “جولتين مميزتين” لفئة النجمة الواحدة وخلف مواطنيها الفارس ناصر البقمي، والفارس مشعل الحربي بـ 1.7 ثانية عن صاحب المركز الأول.

وقالت الفارسة فنون: “سعادتي لا توصف وأنا أمثل وطني في البطولات التي تقام هنا، سعادتي كبيرة بوجود أهم داعمين لي وهما أبي وأمي، فهم خلف كل تميز وإنجاز أحققه، اليوم حققت المركز الثالث، وفي النسخة الماضية حققت المركز الثاني والخامس”.

وحول فرسها، قالت الحميدان “يقولون إن خبرة الجواد تساعد الفارس بنسبة 70 في المائة، أنا أتفق مع هذه الرواية، فلم أحتج لأكثر من أسبوع للتأقلم مع الفرس “أندر لاين” في هذه النسخة والنسخة الماضية من البطولة”.

وأضافت “بدأت ركوب الخيل وأنا بعمر 11 عاما بالصدفة، بعدها أصبحت هواية، والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما ساهما في أن أصل لما وصلت اليه، فشكراً لهما”.

وعن أبرز إنجازات الحميدان، قالت: “المركز الثاني في دورة ألعاب السعودية 2022، مع فريق البواني”. وكشفت الحميدان أن الحلم الذي يراودها دائماً هو تمثيل وطنها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وقالت “لا أعرف متى بالضبط، لكني سأحقق هذا الحلم وسأكون فارسة سعودية أولمبية، وبإذن الله، تكتمل بتحقيق منجز لوطني”.

وختمت الحميدان “شكراً لقيادة وطني الكبير، شكراً للملهم سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان مجدد النهضة والتطور، شكراً لوزارة الرياضة، وشكراً للاتحاد السعودي للفروسية، بدعمهم أصبحت الفتاة السعودية شريكة للإنجازات، بفضلهم بعد الله سبحانه، أصبحت الفتاة السعودية متألقة ومتميزة في كل المجالات، ومنها رياضة الفروسية”.