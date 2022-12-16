أبها يصعق الطائي في دوري روشن

جدة- محمود العوضي
نجح فريق أبها في حصد 3 نقاط مهمة، بعد فوزه على الطائي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #أبها_الطائي pic.twitter.com/CXTmahoYOI
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
تقدم نادي الطائي بهدف بعد مرور (75) دقيقة عن طريق لاعبه الجزائري أمير سعيود قبل أن يتعادل التونسي سعد بقير لفريق أبها في الدقيقة (81)، ثم أحرز صالح العمري الهدف الثاني لأبها في الدقيقة (9+5).
🎥 هدف التعادل لأبها
⚽️ سعد بقير
#️⃣ #أبها_الطائي pic.twitter.com/wVQmuolOcN
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022
وقد أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الطائي أمير سعيود في نهاية المواجهة. بتلك النتيجة، رفع أبها رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (13) في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة (15) في المركز السابع.
🎥 هدف أبها الثاني
⚽️ صالح العمري
#️⃣ #أبها_الطائي pic.twitter.com/YGpNgMbnZJ
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 16, 2022