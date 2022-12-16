الرياضة

أبها يصعق الطائي في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
نجح فريق أبها في حصد 3 نقاط مهمة، بعد فوزه على الطائي بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

تقدم نادي الطائي بهدف بعد مرور (75) دقيقة عن طريق لاعبه الجزائري أمير سعيود قبل أن يتعادل التونسي سعد بقير لفريق أبها في الدقيقة (81)، ثم أحرز صالح العمري الهدف الثاني لأبها في الدقيقة (9+5).

وقد أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب الطائي أمير سعيود في نهاية المواجهة. بتلك النتيجة، رفع أبها رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (13) في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة (15) في المركز السابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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