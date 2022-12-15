الرياضة

مقتل مشجّع في احتفالات فرنسا بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022

محمد ابو الوفاaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      15 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
مقتل مشجّع في احتفالات فرنسا بالتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022

لقى مشجّع فرنسي مصرعه في مدينة مونبيليه خلال الاحتفالات بالتأهل إلى نهائي كأس العالم قطر 2022، سهرة أمس الأربعاء.

 

المنتخب الفرنسي -حامل اللقب- تأهل إلى المشهد الختامي في مواجهة الأرجنتين، بالفوز على المغرب بهدفين نظيفين 2-0.

 

واحتفل آلاف من المشجعين الفرنسيين في مختلف المدن بعد المباراة، حيث تأهلت “الديكة” إلى النهائي الثاني تواليًا بالمونديال.


بحسب الشرطة الفرنسية، شهدت البلاد في الساعات الأخيرة نحو 200 عملية اعتقال ومئات البلاغات من المواطنين لأعمال شغب.


وتوفي الشاب الفرنسي (14 عامًا) أثناء الاحتفالات في مدينة مونبيليه جنوبي البلاد، بعد أن دهسته سيارته وفرت هاربه من الموقع.


شاهد احتفالات الجماهير الفرنسية

 

m.abo.elwafa

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