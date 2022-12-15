سي دي بي: أكسيونا وأكسيونا إينيرجيا تصنفان بين أكثر شركات العالم استدامة

دبي : البلاد

حصلت أكسيونا وأكسيونا إينيرجيا على أعلى درجة (أ) في المراجعة الشاملة لأداء الاستدامة التي أجرتها منظمة سي دي بي (CDP) العالمية غير الهادفة للربح والتي قيمت أكثر من 18600 شركة من جميع أنحاء العالم هذا العام حصلت منها 283 شركة فقط على أعلى علامة (أ).

وهكذا كررت أكسيونا تواجدها في هذه المجموعة المختارة من الشركات التي تخوض المعركة ضد تغير المناخ، في حين حققت أكسيونا إينيرجيا أعلى درجة في المرة الأولى التي خضعت فيها لتقييم منظمة سي دي بي (CDP) بعد الاكتتاب العام الأولي في يوليو 2021.

تأخذ منظمة سي دي بي (CDP) في الاعتبار جودة المعلومات العامة وأفضل الممارسات والوعي وإدارة المخاطر البيئية ووضع أهداف محددة وذات صلة وتحقيقها، وهي الجوانب التي برزت فيها كل من أكسيونا وأكسيونا إينيرجيا خلال هذا العام.

ومن بين هذه الإنجازات الهامة تجدر الإشارة إلى أن 93٪ من استثمارات أكسيونا و100٪ من استثمارات أكسيونا إينيرجيا متوافقة مع تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة في عام 2021.

وعلاوة على ذلك فقد أدى إنتاج أكسيونا إينيرجيا للطاقة المتجددة بقدرة توليد متاحة تبلغ 11245 ميجاوات إلى منع إطلاق 13.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في عام 2021 ، وهو ما يعادل ما تنتجه بلد بحجم سلوفينيا من انبعاثات في عام واحد.

تلتزم كلتا الشركتين أيضًا- مسترشدتين بخطتي الاستدامة الرئيسية الخاصة بهما- بالتجديد البيئي وإحداث أثر إيجابي على كل من النظم البيئية والمجتمع من خلال أنشطتهما.

سي دي بي (CDP) هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تشجيع المؤسسات والشركات والمواطنين على تعزيز اقتصاد منخفض الكربون وصديق للبيئة. وتقترح CDP من خلال تقاريرها توجيه الاستثمار والاستهلاك نحو إيجاد حلول للاحتباس الحراري وتدهور الموارد الطبيعية.

يأتي إعلان نتائج منظمة سي دي بي (CDP) عقب الإعلان عن أن أكسيونا ستكون جزءًا من مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة (DJSWI) اعتبارًا من 19 ديسمبر. ولتحقيق ذلك فقد اجتازت الشركة اختبار الاستدامة الشامل الذي أجرته ستاندارد آند بورز والذي يتضمن مائة نقطة تحليل مرتبطة بالاستدامة، بدءًا من الجوانب الاقتصادية والحوكمة إلى المؤشرات الاجتماعية والبيئية. وتُستكمل البيانات التي جُمعت من خلال هذا التقييم بمعلومات عامة أخرى حول الشركة.

وفي ضوء مراجعة هذا العام ووفقا لتصريحات الوكالة فقد “دعت” ستاندرد آند بورز 13800 شركة لإكمال هذا النموذج واعتبرت ما يزيد قليلاً عن 3500 من هذه الشركات مؤهلة للإدراج في أحد فهارسها.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خال من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئيا، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليار يورو في عام 2021 ولها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.