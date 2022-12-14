خبراء يقدمون خلاصة دراستهم في ندوة “غذاؤك عافيتك” بجدة

جدة/ ياسر خليل

نظم مجتمع “قليل الكربوهيدرات” الندوة الأولى بعنوان “غذاؤك عافيتك” برعاية الجمعية السعودية للكيمياء السريرية أمس بحضور عدد من الخبراء والمختصين من السعودية ومصر والأردن وأستراليا، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بجدة.

وضع المشاركون في الندوة خارطة طريق كاملة تقود إلى رفع جودة الحياة والوصول إلى مجتمع حيوي يتمتع بالصحة والعافية، عبر مجموعة نصائح لتحسين نمط الحياة تشمل تقنين أكل النشويات والسكريات المكررة حسب وضع الشخص وهدفه، ممارسة النشاط البدني، التعامل الصحيح مع الضغوطات النفسية، تحسين جودة النوم، والاتجاه إلى الطعام الطبيعي بعيدا عن الأكل المصنع.

وشددت على أهمية الابتعاد عن الزيوت النباتية المتحولة صناعياً أو المهدرجة واستبدالها بالدهون الطبيعية، وأكدت أن أغلب الأمراض المزمنة مرتبطة بنمط الحياة الغير صحي، وأوضح المجتمع أن الخطوة الأولى تبدأ بتغيير نمط الحياة وعادات الغذاء للوصول إلى الصحة والعافية.

وأشار رئيس الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، الدكتور عبدالهادي بيما، الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى دور الذي يلعبه مجتمع “قليل الكربوهيدرات” ودوره في نشر الثقافة الصحية، مشيرا الى المجتمع بأنه نادي علمي يعمل تحت مظلة الجمعية السعودية للكيمياء السريرية، وتم تأسيسه في أكتوبر 2020، وهو أول كيان رسمي في الشرق الأوسط يهتم بالحميات منخفضة النشويات بشكل خاص ونمط الحياة بشكل عام بناءاً على الطب المبني على البراهين العلمية، ويطمح من خلال مستشارين وممارسين مؤهلين من داخل المجال الطبي وخارجه للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية الوطن الطموحة ٢٠٣٠ عبر تحسين ورفع جودة حياة المواطنين.

وشهدت الندوة مشاركة متحدثين من السعودية وخارجها وأبرزهم بروفيسور كينيث سيكاريس من استراليا (من منظمة Low Carb Down Under وهي أقوى مرجعية علمية في الحميات منخفضة النشويات في العالم)، البروفيسور حسين صقر من عمان، بروفيسور أيمن السمنودي من مصر، وأخصائي التغذية العلاجية ومؤثر السوشيال ميديا أحمد سمارة من الأردن، فيما شارك من السعودية كلا من الدكتور عبدالرحمن جوهرجي، الدكتور عبدالهادي بيما ، الدكتور عمار تنكل، الكوتش ريان السليماني، أخصائية التغذية رميز نصير، أخصائية التغذية رؤى الحيدري، محمد مرغلاني، والمدربة شيماء الحاروني.

وسلط المتحدثون الضوء على دور الحميات منخفضة النشويات بشكل خاص ونمط الحياة بشكل عام في تعزيز الصحة ومحاربة الأمراض المزمنة بالأدلة والبراهين العلمية وآخر الدراسات، وثمن نائب رئيس المجتمع ريان السليماني دور جميع الجهات ذات العلاقة، من مشاريع ناشئة تعتمد على تقديم منتجات وخدمات تناسب متبعي الحميات منخفضة النشويات وما قدمته، وشكر كل من شارك وساهم من منظمين ومتطوعين وحضور في انجاح الفعالية وتحقيق أهدافها المنشودة.