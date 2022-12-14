الأرصاد: أمطار جدة ترقى لـ”متطرفة مناخيًّا”

البلاد – البلاد

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سيسخر كافة قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيا مع الظواهر الجويّة من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية المتعلقة بالظواهر الجوية خاصة الحالات الماطرة.

وشدد الرئيس التنفيذي على أن المركز سيعمل بالتشارك مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر لتمكين المركز من تحقيق أهدافه وأيضا قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها.

وبين الدكتور غلام أن المركز الوطني للأرصاد، يمتلك قدرات تقنية وعلمية يفتخر بها تمكنه من الوصول إلى أعلى درجات الدقة ـ بإذن الله تعالى ـ في رصد الطواهر الجوية والتنبؤ بها سواء على مستوى المراقبة أو المساحة المكانية، مشيرا في لقائه اليوم (الأربعاء) مع منسوبي المركز الوطني للأرصاد بالمقر الرئيسي، أن محافظة جدة تعرضت إلى ظاهرة جوية ترقى إلى مستوى “الحالة المتطرفة”، والمركز يعمل حاليا على دراسة هذه الحالة ومقارنتها بظواهر جوية أثرت على مناطق المملكة في الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجسا لدول العالم، والمراقب للظواهر الجوية التي أثرت مؤخرا يتضح له واقع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأكد الرئيس التنفيذي أن قطاع الأرصاد بالمملكة، حظي باهتمام كبير من الدولة ـ رعاها الله ـ بدعم غير مسبوق شملت الأنظمة والقوانين والبرامج الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة التي حققت للمركز ـ ولله الحمد ـ نقلة كبيرة في مجال رصد ومراقبة ودراسة الطقس والمناخ في المملكة حتى أصبحنا اليوم نعد من الجهات الموثوقة إقليميا ودوليا ونحقق نجاحات في البرامج الإقليمية ونعزز ذلك من خلال رفع مستوى قدراتنا باستمرار.