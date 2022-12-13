الرياضة

بعد تألقه في كأس العالم.. عرض خرافي من تشيلسي لنجم ميلان!

محمد ابو الوفاaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      13 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تلقى نادي ميلان الإيطالي عرضًا من تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الجناح البرتغالي، رافائيل لياو (23 عامًا)، قوبل بالرفض.

 

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن إدارة ميلان رفضت عرض تشيلسي بشكل فوري، والذي وصل إلى قرابة 70 مليون يورو.

 

وصل لياو رفقة منتخب البرتغال إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 وسجّل هدفين، لكنه أٌقصي أمام المغرب بالخسارة 0-1.

 

وارتفعت أسهم لياو بعد بزوغ نجمه في كأس العالم 2022، حيث أبدت ريال مدريد ومانشستر سيتي وأندية عدة الاهتمام بضمه.

 

يرفض ميلان خروج لياو من الفريق من إلا بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 150 مليون يورو، في حين يمتد عقده إلى صيف عام 2024، ويرفض اللاعب بدوره محادثات تجديد العقد مع “الروسونيري” مطالبًا بشروط مادية كبيرة تفوق قدرات النادي.

 

سجّل لياو في الموسم الحالي 2022-2023 مع ميلان 7 أهداف وقدّم 9 تمريرات حاسمة في كل البطولات من إجمالي 20 مباراة.

 

أهداف لياو مع ميلان

 

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