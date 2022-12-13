تكريم الفائزين بجائزة ضمان للتميز

الرياض – البلاد

تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل كرَّم مجلس الضمان الصحي، الأحد 11 ديسمبر 2022، الفائزين بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميز خلال العام 2022م، في حضور نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، وذلك بالتزامن مع ملتقى مجلس الضمان الصحي للتميز المنعقد في الرياض يومي الأحد والاثنين.

وأعلن المجلس عن الفائزين بجائزة التميز في مختلف مساراته المتعددة، ضمن إطار استراتيجيته وسعيه الدائم إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة لتمكين المستفيدين من خلال قطاع ممكن تحفزه الجودة والكفاءة ويعزز التحول الرقمي.

وكرم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح والأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي الفائزين بجائزة التميز حيث أسفرت نتائج قائمة الفائزين في مسار شركات التأمين الصحي عن فوز شركة التعاونية للتأمين بجائزة أفضل شركة تأمين صحي وأفضل مبادرة للعام، وتحقيق شركة بوبا العربية لجائزة أفضل خدمة عملاء.

وفيما يتعلق بجائزة التعاملات التأمينية في منصة نفيس الخاصة بشركات التأمين الصحي فحصدت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) المركز الأول، وجاءت الشركة العربية السعودية للتأمين التعاونية ( سايكو) في المركز الثاني، وشركة أكسا السعودية ثالثًا، وحققت شركة بوبا العربية المركز الرابع، وجاءت شركة التعاونية للتأمين في المركز الخامس.

وفاز الأستاذ طل هشام ناظر من شركة بوبا العربية بجائزة الرئيس التنفيذي للعام الخاصة بشركات التأمين الصحي، فيما كانت جائزة الشاب المنجز للعام من نصيب الأستاذ وافي البلوي من شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف).

وعلى صعيد الفائزين في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية، فازت شركة المواساة للخدمات الطبية بجائزة مقدم خدمات الرعاية الصحية للعام، وأسفر التنافس على جائزة أفضل خدمة عملاء في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن فوز كلّ من المركز الطبي الدولي ومستشفيات دله ومستشفى الموسى التخصصي ومجموعة مستشفيات د. سليمان الحبيب الطبية والسعودي الألماني الصحية.

وفيما يتعلق بجائزة التعاملات التأمينية في منصة نفيس لمقدمي خدمات الرعاية الصحية فحقق مستشفى د. سليمان الحبيب بالتخصصي المركز الأول وجاء بعده مستشفيات الحياة الوطني (ثانيا)، ثم مركز مغربي للعيون بالأحساء (ثالثًا)، والمركز التخصصي الطبي (رابعًا)، ومستشفى الموسى التخصصي (خامسًا). في حين توّج المستشفى السعودي الألماني في الرياض بجائزة أفضل مبادرة للعام.

وفاز الأستاذ مالك الموسى من مستشفى الموسى التخصصي بجائزة الرئيس التنفيذي للعام الخاصة بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وحصد الأستاذ محمد جيد علم من المركز الطبي الدولي جائزة الشاب المنجز للعام.

وفي مسار شركات إدارة المطالبات، حققت شركة غلوب مد السعودية جائزة أفضل شركة إدارة مطالبات للعام ومن جانبه هنأ الدكتور ناصر الجهني المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الفائزين بجائزة المجلس للتميز متمنيًا التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ.

وأكد الجهني أن المجلس يعمل على تحفيز القطاع لتقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة عالية، والتحسين المستمر مما ينعكس بشكل إيجابي على المستفيدين للحصول على كامل حقوقهم من الرعاية والحماية.