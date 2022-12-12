منظم المياه يعقد ورشتي عمل في مقره بمدينة الرياض

الرياض : البلاد

عقد منظم المياه في مقره بمدينة الرياض اليوم، ورشتي عمل بعنوان ” دليل مراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة” و “قواعد وإجراءات الإبلاغ عن حالات الحوادث”، بمشاركة مقدمي خدمات المياه في المملكة, وذلك ضمن جهود منظم المياه في تنظيم عملية توفير إمدادات المياه بشـكل آمن، وبجودة وموثوقية عالية.

وتم خلال ورشة العمل الأولى استعراض إجراءات مراقبـة امتثـال لمعـايير جودة ميـاه الشـــرب غير المعبـأة وآليـة مراقبتها, فيما تم خلال ورشة العمل الثانية استعراض قواعد وإجراءات الإبلاغ عن حالات الحوادث، والخطوات الواجب اتباعها للحد من تأثيرها.

وجرى خلال الورشتين مناقشة استفسارات مقدمي الخدمة والرد عليها.

يُذكر أن منظم المياه هو الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه ولوائحه, كما يعد منظم المياه حلقة الوصل بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، ويعمل على حل المشكلات المتعلقة بخدمات المياه بين جميع الأطراف.