المحليات

حاضرين: إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات لحضور كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      12 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

نبهت منصة “حاضرين” – منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم من داخل المملكة بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة – عن المتطلبات الجديدة للمسافرين إلى قطر لحضور كأس العالم. وقالت منصة “حاضرين” عبر حسابها الرسمي عبر تويتر:” ننبه المسافرين جميعهم إلى قطر عبر منفذ سلوى البري، أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التالية:

للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون هوية المقيم بدون بطاقة هيا من المهن المعتمدة لدى قطر وفي حال لم تكن معتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيا.

-وللراغبين في دخول قطر بمركباتهم الخاصة أن يكون تصريح المركبة مؤكداً.

-وللراغبين بالدخول بالحافلة لابد من حجز مؤكد للحافلة.

وبينت المنصة أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون الشروط.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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