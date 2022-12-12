حاضرين: إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات لحضور كأس العالم

البلاد – متابعات

نبهت منصة “حاضرين” – منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات كأس العالم من داخل المملكة بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة – عن المتطلبات الجديدة للمسافرين إلى قطر لحضور كأس العالم. وقالت منصة “حاضرين” عبر حسابها الرسمي عبر تويتر:” ننبه المسافرين جميعهم إلى قطر عبر منفذ سلوى البري، أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التالية:

للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون هوية المقيم بدون بطاقة هيا من المهن المعتمدة لدى قطر وفي حال لم تكن معتمدة يتطلب الحصول على بطاقة هيا.

-وللراغبين في دخول قطر بمركباتهم الخاصة أن يكون تصريح المركبة مؤكداً.

-وللراغبين بالدخول بالحافلة لابد من حجز مؤكد للحافلة.

وبينت المنصة أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون الشروط.