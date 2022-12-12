ميسي ومبابي وجيرو.. مَّن يحسم جائزة “هدّاف” كأس العالم 2022؟

لا يزال الصراع دائرًا حول جائزة هدّاف كأس العالم قطر 2022 مع الدخول في الدور نصف النهائي، بوصول فرنسا والمغرب وكرواتيا والأرجنتين.

يلعب المنتخب الأرجنتيني -وصيف نسخة 2014- أمام كرواتيا غدًا الثلاثاء، في حين يلعب المنتخب الفرنسي -حامل اللقب- أمام نظيره المغربي.

ومع تبقّي 4 مباريات لإسدال الستار على كأس العالم 2022، يتنافس الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي وأوليفيه جيرو على جائزة الهدّاف.

يمتلك الفرنسيا مبابي وجيرو والأرجنتيني ميسي الفرصة الأكبر لنيل جائزة هدّاف كأس العالم 2022، نظرًا لتبقي مباراتين لكل لاعب منهما.. وبإمكان الثلاثي زيادة الغلة التهديفية في مباريات نصف النهائي، وفي المباراة النهائية أو مباراة تحديد المركز الثالث.

جدول هدّافي كأس العالم 2022

صراع الهدافين في كأس العالم 2022 اللاعب المنتخب مباراة هدف أسيست كيليان مبابي فرنسا 5 5 3 أوليفيه جيرو فرنسا 5 4 3 ليونيل ميسي الأرجنتين 5 4 0

ما يميّز مبابي أنه سجّل 5 أهداف وقدّم 3 تمريرات بإجمالي (8 مساهمات) وهو الرقم التهديفي الأفضل في البطولة.

حقق الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام، لقب هدّاف المونديال في النسخة السابقة روسيا 2018 بـ6 أهداف.

من يجلب الجائزة لمنتخب بلاده؟

كان آخر أرجنتيني قد حصد جائزة هدّاف كأس العالم هو ماريو كيمبس في نسخة عام 1978 التي استضافتها بلاده.

في حين أن آخر فرنسي فاز بالجائزة هو جوست فونتن في نسخة السويد 1958. وقد سجّل حينها 10 أهداف.

ما يعني أن الثلاثي مبابي وميسي وجيرو سيجلب أحدهم الجائزة إلى بلاده لأول مرة منذ عقود عديدة.