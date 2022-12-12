المياه الوطنية تنفذ مشروعاً في حائل بتكلفة تتجاوز 37.8 مليون

البلاد : متابعات

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الانتهاء من تنفيذ مشروع مائي في منطقة حائل بتكلفة تزيد على 37.8 مليون ريال، وذلك ضمن مراحل مشروع مياه القرى الشامل بالمنطقة، والذي يهدف إلى التوسيع وزيادة تغطية الخدمات المائية.

وأكدت الشركة أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط نقل مياه رئيسية بطول (127,877) مترًا طوليًا، وتشييد 4 خزانات علوية، وخزانين أرضيين بسعة إجمالية بلغت (3,800) متر مكعب، فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 37.847.368 ريال.

وأوضحت الشركة أن المشروع يمثل استكمال المرحلة (3 – ز ) من مراحل مشروع مياه القرى الشامل بمنطقة حائل، والذي يستهدف توسيع نطاق الخدمات وإمداد قرى منطقة حائل بالمياه، مبينه أن المشروع يخدم قرى (سبيعة، غسل، المضابيع، الخنقة، النعي، الديماسة، الجابرية، وتدة، والجندلية).

يأتي ذلك وفقًا لخطط شركة المياه الوطنية لرفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى خدمة العملاء، والتوسع في نسب التغطية للخدمات المائية والبيئية.