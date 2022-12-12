أنشيلوتي مرشّح لخلافة تيتي في البرازيل بعد إخفاق كأس العالم 2022

ذكرت تقارير إعلامية صادرة اليوم الاثنين أن مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (63 عامًا) منفتح على تدريب منتخب البرازيل.

ورحل أدينور ليوناردو باتشي الشهير بـ”تيتي” عن منتخب البرازيل، في أعقاب الخروج من ثمن ربع كأس العالم قطر 2022 أمام كرواتيا.

منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بكأس العالم (5 مرات) يبحث في الوقت الحالي عن مدرب جديد ليخلف تيتي.

وقالت شبكة “أولو سبورت” البرازيلية من مصادرها، إن أنشيلوتي أبدى انفتاحًا على تدريب منتخب “السيليساو” في الفترة المقبلة.



يرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد يمتد إلى صيف 2024، وكان قد تولّى المهمة في يونيو 2021 الماضي، في فترة ولاية ثانية.

حصد المدرب الإيطالي المخضرم ثنائية الدوري الإسباني ودوروي أبطال أوروبا، الموسم الماضي 2021-2022 مع ريال مدريد.

في حال توصل أنشيلوتي إلى اتفاق مع البرازيل، سيتعيّن على “السيليساو” الانتظار إلى نهاية الموسم الجاري لمباشرة التعاون الرسمي مع مدرب روما ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي السابق.