طريقة عمل محلول لنقع الديك الرومي

ستعلمك هذه الوصفة الأساسية لمحلول ملحي للديك الرومي كيفية الحصول علي الديك الرومي بالطريقة السهلة

المقادير اللازمة

ديك رومي وزن 12-15 كيلو

3-4 ليترات ماء

1 كوب ملح

1 كوب سكر بني

4 فصوص ثوم مقشرة ومهروسة

كوب أوراق إكليل الجبل طازجة

اختياري: قشور البرتقال والأعشاب الطازجة (مثل المريمية أو الزعتر أو أوراق الغار)

طريقة العمل

قومي بإذابة الثلج من الديك الرومي (يستغرق حوالي 4 أيام في الثلاجة أو 8 ساعات في الماء البارد)

قومي بإزالة العنق والحوصلة من تجاويف الجسم والرقبة

ضعي الديك الرومي في كيس أو وعاء كبير

اخلطي الماء والملح والسكر البني والثوم وأوراق إكليل الجبل معًا

أضيفي قشور البرتقال أو غيرها من الأعشاب إذا رغبت في ذلك

تصب فوق الديك الرومي

أغلقي الكيس أو غطاء الحاوية بغطاء

انقعيه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل أو حتى يومين

عندما يكون جاهزًا للطهي اغسلي الديك الرومي جيدًا تحت الماء البارد لإزالة الملح الزائد

ضعيه على ورقة خبز مبطنة بمناشف ورقية

جففي الديك الرومي بالمناشف الورقية جيدًا

اتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة قبل التسوية

ثم قومي بتسويته وشويه بالطريقة المفضلة