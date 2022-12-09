المرأه خلطات طبيعية وبسيطة لتفتيح البشرة !

تبحث كل امرأة عن بشرة مشرقة ونضرة خالية من العيوب والبقع الداكنة ، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية البسيطة التي من الممكن أن تمنحك إطلالة جذابة ..إليكِ هذه الوصفات : دهان البرتقال: طحن قشور البرتقال المجفّفة لتصبح بودرة، ثم مزجها مع العسل، ووضعها على الوجه من 15إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر. كرّري العملية مرتين في الأسبوع. دهان الكركم: اصنعي قناع الوجه بمزج بودرة الكركم مع الحليب الكريمي، وضعيه لمدة تُراوح بين 20 و25 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. كرّري العملية 3 مرات في الأسبوع. سكراب النسكافيه : اصنعي قناع للوجه من خليط النسكافيه مع زيت الجوجويا وتطبيقهم على الوجه وتحركيهم بشكل دائري على الوجه ، ثم اغسليه بالماء الفاتر. هذا القناع مرة وحدة في الأسبوع فقط .