المرأه

خلطات طبيعية وبسيطة لتفتيح البشرة !

فرناس حفظيaccess_time16 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       9 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبحث كل امرأة عن بشرة مشرقة ونضرة خالية من العيوب والبقع الداكنة ، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية البسيطة التي من الممكن أن تمنحك إطلالة جذابة  ..إليكِ هذه الوصفات :

دهان البرتقال: طحن قشور البرتقال المجفّفة لتصبح بودرة، ثم مزجها مع العسل، ووضعها على الوجه من 15إلى 20 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

كرّري العملية مرتين في الأسبوع.

دهان الكركم: اصنعي قناع الوجه بمزج بودرة الكركم مع الحليب الكريمي، وضعيه لمدة تُراوح بين 20 و25 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرّري العملية 3 مرات في الأسبوع.

سكراب النسكافيه : اصنعي قناع للوجه من خليط النسكافيه مع زيت الجوجويا وتطبيقهم على الوجه وتحركيهم بشكل دائري على الوجه ، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

هذا القناع مرة وحدة في الأسبوع فقط .

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.