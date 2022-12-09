الاتحاد الآسيوي يعلن تعديل مواعيد الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا

هاني البشر- الرياض

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة المواعيد الجديد لمباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022، التي تقام بنظام التجمع، إلى جانب مباراتي الدور النهائي.

وتم تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب من الموعد السابق يومي 3 و4 فبراير 2023، إلى 19 و20 فبراير، على أن تقام مباراتا الدور ربع النهائي يوم 23 فبراير، ومباراة قبل النهائي يوم 26 فبراير.

في المقابل تقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

وسوف يتم في وقت لاحق الإعلان عن مكان إقامة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمع.