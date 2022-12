إنريكي يرحل عن إسبانيا بعد توديع كأس العالم 2022

انفصل المدرب لويس إنريكي (52 عامًا) عن المنتخب الإسباني اليوم الخميس بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة في بيان رسمي.

وجاء رحيل إنريكي عن إسبانيا في أعقاب الإقصاء من كأس العالم قطر 2022 من الدور ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح 0-3.

وسيتولى مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، لويس دي لافوينتي، مهمة خلافة إنريكي مؤقتًا في المنتخب الإسباني الأول.

وودّع “لا روخا” كأس العالم من ثمن النهائي للمرة الثانية تواليًا، بعد أن خرج من نسخة روسيا 2018 أمام المنتخب الروسي.

قاد إنريكي -المدرب السابق لبرشلونة- المنتخب الإسباني في 44 مباراة منذ يوليو 2018، ولم يحقق معه ألقابًا دولية كبرى.

OFFICIAL: Luis Enrique has stepped down as Spain's head coach 🇪🇸 pic.twitter.com/EVXULFzzY8

— B/R Football (@brfootball) December 8, 2022