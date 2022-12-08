تدشين معرض جدة للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشر

جدة- ياسر خليل

دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم فعاليات معرض جدة للكتاب في مركز “سوبر دوم” بمدينة جدة، والذي يستمر حتى يوم السبت 17 ديسمبر، وتشارك فيه أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، و400 جناح معرفي، ويقدم أكثر من 100 فعالية ضمن برنامجه الثقافي الشامل والمتنوع، كما يُقام على هامشه مؤتمران نوعيان؛ أولهما للنشر الرقمي، والثاني للخيال العلمي، وهما الأولان من نوعهما في المملكة. وافتتح المعرض بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والمتحدثين السعوديين والدوليين إلى جانب جمعٌ من مختلف أطياف المجتمع.

فصل جديد يبدأ هذه المرة في #معرض_جدة_للكتاب_2022.. حيث تنتظركم صفحات من المستقبل📖💫 pic.twitter.com/7htrFEPk5H — معارض الكتاب في السعودية (@SaudiBookFair) December 8, 2022

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان بأن معرض جدة للكتاب سيشكل محطة أدبية تثري المشهد الثقافي السعودي، ففي حلته الجديدة والأولى التي تنظمها الهيئة بعد نقل اختصاصات معارض الكتاب لوزارة الثقافة؛ ستسعى الهيئة إلى تمكين صناعة الكتب والنشر وتشجيع التبادل الثقافي، وإثراء تجربة الجمهور في فعاليات تقام للمرة الأولى في المملكة، كمؤتمري النشر الرقمي والخيال العلمي، وبرنامج ثقافي متنوع يشمل الثقافة بكافة عناصرها، كما يحتضن كتباً ومؤلفات في شتى صنوف المعرفة.

وأضاف الدكتور علوان: “سيعزز معرض جدة للكتاب دور القراءة كأسلوب حياة، فهي توسع المدارك وتفتح الآفاق وترتقي بالفرد إلى فضاءات المعرفة الرحبة، حيث يوفر المعرض رحلة معرفية متكاملة لزواره في قلب جدة، ويبرز الإرث الأدبي للمبدعين السعوديين”، موضحاً أن معرض جدة استحدث جوائز للاحتفاء بدور النشر المميزة، فضلاً عن مسابقات تفاعلية تحفز الجمهور على المشاركة والحضور والتفكير.

يستقبل زواره يومياً في مركز سوبر دوم على مدى 10 أيام.. هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن #معرض_جدة_للكتاب بمشاركة أكثر من 900 دار نشرhttps://t.co/FI89KjqQiT#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/TyMB8xiQ0Q — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 8, 2022

ويصاحب معرض جدة للكتاب برنامج ثقافي يتضمن أكثر من 100 فعالية، تتوزع ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى “حديث الكتاب” الذي يجمع القراء بنخبة من المؤلفين والكتاب المحليين والدوليين، وورش العمل، كما يسلط المعرض الضوء على القصص المصورة (الأنمي) وفن المانجا للرسوم اليابانية، عبر تخصيص أجنحة تتضمن العديد من الفعاليات، من أبرزها؛ مقابلة مؤلفي كتب رسوم المانجا، ومسيرة لأشهر أبطال القصص المصورة.

وجهّز المعرض منطقة خاصة للطفل تتضمن مسرحاً، وركن حكواتي لرواية القصص، ومنطقة للألعاب، وعروض وأنشطة تفاعلية، بالإضافة إلى عروض الموسيقى التصويرية الشهيرة، وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة المفضلة لدى الأطفال، التي يؤديها أبرز الفنانين مثل رشا رزق وطارق طرقان. بالإضافة إلى منصات توقيع الكتب التي ستستضيف العديد من الكتّاب لتوقيع مؤلفاتهم الجديدة، وركن للمؤلف السعودي الذي يشمل أكثر من 400 عنوان للمؤلفين ذوي النشر الذاتي، وأجنحة للكتب الصوتية، المكتبة الرقمية، الكتب الصامتة، وجلسات ومناطق للقراءة، ومقاهٍ تجمع عشاق الكتب.

ويعد معرض جدة للكتاب أول معرض يقام في محافظة جدة تحت مظلة وزارة الثقافة، ويأتي كثالث المعارض التي نظمتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في عام 2022م ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي تسعى من خلالها الهيئة إلى التوسع في إقامة معارض الكتاب بالمملكة، حيث انطلقت بمعرض المدينة المنورة للكتاب في يونيو الماضي، ثم معرض الرياض الدولي للكتاب الذي اُختتم في أكتوبر الماضي، على أن تدشن المبادرة معارضها لعام 2023 بمعرض المنطقة الشرقية للكتاب في شهر مارس العام المقبل.