تنطلق مباريات ربع نهائي (دور الـ8) في كأس العالم قطر 2022، يوم الجمعة المقبل بلقاء كرواتيا والبرازيل في ملعب “المدينة التعليمية”.

ووصل إلى مصاف الـ8 الكبار كل من فرنسا حاملة اللقب، إلى جانب البرازيل والأرجنتين وكرواتيا والمغرب وإنجلترا والبرتغال وهولندا.

تُلعب مباريات دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022 على مدار يومين، هما الجمعة والسبت المقبلين، 9 و10 ديسمبر على التوالي.

وبات المغرب أول منتخب عربي يبلغ ربع نهائي كأس العالم، بفوزه أمس الثلاثاء على إسبانيا بركلات الترجيح 3-0 في ثمن النهائي.

موعد مباريات دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022