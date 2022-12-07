الهلال الأحمر السعودي يحتفي باليوم العالمي للتطوع

الرياض ـ البلاد

احتفت أمس هيئة الهلال الأحمر السعودي باليوم العالمي للتطوع بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي، بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية.

وبين الدكتور العويس أن الهلال الأحمر السعودي ينظر إلى التطوع كأحد الأعمدة الرئيسة التي تعينه على تحقيق رسالته في حفظ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة، وهو ما انعكس على المشاركة الواسعة للتطوع في نشاطات الهيئة التي بات لديها ما يزيد على (91695) متطوعاً ومتطوعة، نفذوا أكثر من (1094238) ساعة تطوعية ضمن مختلف الفعاليات.

وأشاد بالإنجاز الذي تحقق على أيدي متطوعي الهيئة بمختلف مناطق المملكة، وحضورهم الفعال في مختلف نشاطات الهلال الأحمر، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على أن يكون لها دور مؤثر في تحقيق مستهدف رؤية 2030 بغية الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول 2030م

وشهد الاحتفاء استعراض التجارب التطوعية لمسؤولي الهلال الأحمر في الكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان، وإبراز الجهود الخليجية في مجال التطوع وما حققته من تميز عالمياً بجعل التطوع هدفًا محورياً.

وجرى استعراض لمجمل الأعمال التطوعية التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر السعودي وتقديم “قصة متطوع”، والتعريف ببرنامج معالي المحافظ الهادف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعلم مهارات الإسعافات الأولية لدى الأطفال، كذلك التعريف ببرنامج” كفو “لتحفيز المتطوعين.

وتضمنت الفعالية تدشين منصة التطوع بهويتها الجديدة، وتكريم عدد من المتطوعين ومنسوبي الهيئة ممن كان لهم إسهامات بارزة في الأعمال والأنشطة التطوعية خلال العام الماضي.