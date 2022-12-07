الموافقة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين

مكة المكرمة : البلاد

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا، وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد السديس على اهتمام وحرص قيادة المملكة، على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.