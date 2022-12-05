“الوطنية للسيارات” تحصد جائزة “أفضل وكيل” في المملكة لعام 2022

جدة : البلاد

حصدت “الوطنية للسيارات” التابعة لـ”بترومين”، بجائزة “أفضل وكيل سيارات” في قطاع السيارات السعودي لعام 2022، وذلك حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في جدة، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين البارزين من قطاع السيارات في جميع أنحاء المملكة والشرق الأوسط، بما في ذلك عدد من مندوبي وسائل الإعلام وممثلي وكالات السيارات الدولية.

واختارت اللجنة المنظّمة للدورة العاشرة “الوطنية للسيارات” للحصول على الجائزة المرموقة؛ لما تمتلكه من العلامات التجارية العالمية المرموقة للسيارات ضمن محفظة توكيلاتها من السيارات في السعودية، مثل نيسان، وجيب، ودودج، وكرايسلر، ورام، وألفا روميو، وأبارث، وفيات، وموبار، وفوتون.

وتعكس الجائزة الالتزام الراسخ لـ “الوطنية للسيارات” و”بترومين”، بتوفير واحدة من أفضل خدمات البيع وما بعد البيع، وقطع الغيار في المملكة، فضلاً عن المرونة والتكيف مع تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المتغيرة بصورة مستمرة، ودعم جميع نقاط التواصل إلى جانب العديد من المزايا الهامة وعروض الخدمات عالية الجودة التي تتسم بتقديم تجربة فريدة من نوعها.

ومن جانبه، أعرب تيرنس بيرن، الرئيس التنفيذي لـ”الوطنية للسيارات”، عن سعادته باستلام الجائزة، قائلاً: “يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة ومواصلة طريق النمو، وجني ثماره من خلال العمليات المدروسة التي تبنيناها منذ سنوات عدّة. ومن خلال اعتماد هدف رئيسي يتمثل في خدمة عملائنا، نعمل على توسيع نطاق تغطية خدماتنا للبيع وما بعد البيع في جميع أنحاء المملكة، حيث نسعى دائماً إلى أن نكون أقرب إلى عملائنا في محاولة لبناء جسور الثقة والولاء معهم”.

والجدير بالذكر أن “الوطنية للسيارات” تضم نخبة من المتخصصين في المجال وتسعى لتقديم أفضل النتائج عبر نقاط التواصل المتنوعة من خلال تصميمها على ابتكار التجارب الأكثر ملاءمة وإرضاءً وتطوراً لعملائها.