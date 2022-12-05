الرياضة

على حساب اليابان.. الضربات الترجيحية تطير بكرواتيا لربع نهائي مونديال قطر 2022

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       5 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

لجأ المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1/1.

سجل هدف اليابان اللاعب دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يعدل إيفان بيريسيتش النتيجة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وحسم الكروات الضربات الترجيحية لصالح رفاق لوكا مودريتش 1/3.

 

وكان المنتخب الكرواتي تأهل إلى الدور الثاني من المجموعة السادسة بـ5 نقاط، بينما تأهلت اليابان متصدرة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط. وبذلك، ستلاقي كرواتيا الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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