على حساب اليابان.. الضربات الترجيحية تطير بكرواتيا لربع نهائي مونديال قطر 2022

جدة- محمود العوضي

تأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

لجأ المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1/1.

سجل هدف اليابان اللاعب دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يعدل إيفان بيريسيتش النتيجة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وحسم الكروات الضربات الترجيحية لصالح رفاق لوكا مودريتش 1/3.

وكان المنتخب الكرواتي تأهل إلى الدور الثاني من المجموعة السادسة بـ5 نقاط، بينما تأهلت اليابان متصدرة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط. وبذلك، ستلاقي كرواتيا الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.