على حساب اليابان.. الضربات الترجيحية تطير بكرواتيا لربع نهائي مونديال قطر 2022

جدة- محمود العوضي
تأهل المنتخب الكرواتي إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الياباني، مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.
ميدا يهدي اليابان التقدم بعد أفضلية واضحة خلال الشوط الأول
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
لجأ المنتخبان إلى الضربات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1/1.
بيريسيتش يباغت اليابان بضربة رأس تمنح كرواتيا التعادل
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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كرواتيا_اليابان #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5RgkXAOGQK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
سجل هدف اليابان اللاعب دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يعدل إيفان بيريسيتش النتيجة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني. وحسم الكروات الضربات الترجيحية لصالح رفاق لوكا مودريتش 1/3.
كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كرواتيا_اليابان #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/A6ivjL8I72
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022
وكان المنتخب الكرواتي تأهل إلى الدور الثاني من المجموعة السادسة بـ5 نقاط، بينما تأهلت اليابان متصدرة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط. وبذلك، ستلاقي كرواتيا الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.
📊 إحصائيات مباراة كرواتيا واليابان #قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #كرواتيا_اليابان #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wDJy1juBSd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 5, 2022