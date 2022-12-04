الليلة على الهواء مباشرة.. عودة البرنامج الشهير مشكلات من الحياة

جدة : البلاد

في بث حي على الهواء مباشرة يعود البرنامج الشهير مشكلات من الحياة والذي تجاوز عمره العشرون عاماً يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المصلح على قناة اقرأ الفضائية.

مشكلات من الحياة برنامج بدأ منذ انطلاقة قناة اقرأ الفضائية ومنذ ذلك الحين وحتى الان يحظى بشعبية كبيرة في العالم ويعتبر الملاذ الآمن لمعظم متابعيه المسلمين من شتى اصقاع الأرض يجيب فيه المصلح على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم وشاكلهم الحياتية اليومية.

برنامج مشكلات من الحياة يبث على قناة اقرأ الفضائية على الهواء مباشرة يوم الاحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء ويعاد الأثنين في الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة كما توفر قناة اقرأ الحلقة لمتابعيها على يوتيوب ومنصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من الأسئلة في البرنامج.