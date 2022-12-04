بلقيس تستعد لإحياء الحفل الثاني ضمن سلسلة حفلات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة – البلاد

مع انطلاق فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفتح أبوابه لعشاق السينما في أهم حدث سينمائي على مستوى المنطقة، يعلن المهرجان ثاني حفلاته الموسيقي الحصري للفنانة بلقيس وذلك على إطلالة كورنيش الحمراء الساحرة بمدينة جدة عروس البحر الأحمر في 5 ديسمبر.

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تجمع الفنانة الاماراتية بلقيس، بين جمال الصوت والحضور المميز على خشبة المسرح إضافة لمهارتها في إتقان مجموعة من اللهجات العربية، ماجعلها فنانة فريدة من نوعها وضمن لها الشهرة والوصول للنجومية في وقت قصير جداً. حيث ستلهمك أغاني بلقيس بداية من أغانيها المغربية وانتهاء بأغانيها الإماراتية.

من الجدير بالذكر بأنه تم انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في 1 ديسمبر وسيستمر حتى 10 ديسمبر، ومن المقرر تقديم مجموعة من الحفلات الموسيقية بجانب برامج الأفلام التي يعرضها المهرجان. وستقام جميع الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق على كورنيش الحمراء، ابتدأ من الساعة 10 مساء، وستتاح تذاكر الحفلات للشراء بمقابل 40 ريال فقط للتذكرة الواحدة