كوريا الجنوبية ترافق البرتغال إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022

جدة- محمود العوضي
قلب منتخب كوريا الجنوبية الأمور رأسًا على عقب في المجموعة الثامنة، بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف؛ في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.
شمشون الكوري رافق المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على غانا والأورجواي والهزيمة اليوم أمام الكوريين، إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.
هدف كوريا الجنوبية "90+1": كوريا الجنوبية 2-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/83gQOqy8qL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
المنتخب الكوري الجنوبي حل ثانيا في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الأورجواي الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، الذي لم يكفه فوزه اليوم على المنتخب الغاني بهدفين نظيفين؛ ليغادر كأس العالم رسميا.
هدف أول للبرتغال 🇵🇹
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #البرتغال_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/uo3gWvj2rT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
أما المنتخب الغاني فقد أنهى مغامرته أيضا بالمونديال بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز على الكوريين والخسارة من البرتغال والأورجواي.
📹 شاهد كيف ساهم كريستيانو رونالدو بهدف التعادل لكوريا الجنوبية! 👀
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 #البرتغال_كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/EoWYDd0hNT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
سواريز في التمرير ودي أراسكايتا في التسجيل
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #غانا_الاوروغواي #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e3xQpDUW6Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
أول هدف للأوروغواي في كأس العالم برأسية جيورجيان دي أراسكايتا بعد عمل مميز من سواري
📦 اشترك الآن 👇
🔗 https://t.co/DjYUE8GiM1
📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #غانا_الاوروغواي #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022| #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kWTu5U1tB3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2022
بكاء وصدمة لاعبي #الأوروغواي بعد تسجيل #كوريا هدف التقدم أمام #البرتغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/5KD9BrJnl4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وسيواجه المنتخب البرتغالي وصيف المجموعة السابعة في ثمن نهائي البطولة، فيما سيلاقي المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة نفسها.