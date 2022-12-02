الرياضة

كوريا الجنوبية ترافق البرتغال إلى ثمن نهائي مونديال قطر 2022

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ       2 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

قلب منتخب كوريا الجنوبية الأمور رأسًا على عقب في المجموعة الثامنة، بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف؛ في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة.

شمشون الكوري رافق المنتخب البرتغالي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين على غانا والأورجواي والهزيمة اليوم أمام الكوريين، إلى دور الـ 16 من مونديال قطر 2022.

 

 

المنتخب الكوري الجنوبي حل ثانيا في المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب الأورجواي الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، الذي لم يكفه فوزه اليوم على المنتخب الغاني بهدفين نظيفين؛ ليغادر كأس العالم رسميا.

 

أما المنتخب الغاني فقد أنهى مغامرته أيضا بالمونديال بعد احتلاله المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز على الكوريين والخسارة من البرتغال والأورجواي.

وسيواجه المنتخب البرتغالي وصيف  المجموعة السابعة في ثمن نهائي البطولة، فيما سيلاقي المنتخب الكوري الجنوبي متصدر المجموعة نفسها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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