الرياضة الاتفاق يفوز على الوحدة الإماراتي في معسكر أبوظبي

الدمام- حمودالزهراني

فاز فريق الاتفاق على مضيفه الوحدة الإماراتي1/2 في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب الشهامة بأبوظبي.

جاء ذلك ضمن برنامج فارس الدهناء بمعسكر أبو ظبي الذي يستمر حتى الأحد المقبل في إطار المرحلة الثانية لتحضيرات النواخذة؛ استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.