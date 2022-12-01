صحة و عافية دراسة حديثة: البطاطس تساعد في إنقاص الوزن!

كشفت دراسة حديثة أن البطاطس قد تساعد في التخلص من الوزن الزائد ، وذلك على عكس الأفكار الشائعة في السابق، والتي تربط بين البطاطس وزيادة الوزن . وأكدت الدراسة الحديثة أن أغلب الناس يميلون ألى الشعور بالشبع بعد تاول كمية معية من الطعام ، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية . ونشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تفاصيل الدراسة التي أجريت على 36 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما ويعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الإنسلوين، وطلب منهم اتباع نظام غذائي يحتوي في الأساس على البطاطس باللحم أو السمك ، في حين اتبع النصف الآخر نظاما غذائيا يحتوي على مختلف الأطعمة الأخرى. ووجد الباحثون الأميركيون أن البطاطس ساعدت المشاركين على الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية قليلة منها، وبالتالي قللت من استهلاك الأطعمة الأخرى التي قد تحتوي على سعرات حرارية أعلى بكثير، وهذا بدوره يساعد في إنقاص الوزن. وأوضحت الباحثة الأميريكية كانديدا ريبيلو من مركز بنينغتون للأبحاث في لويزيانا ، أن المشاركين الذين تناولوا البطاطس بشكل أساسي ، وجدوا أنفسهم أكثر امتلاء وشعروا بالشبع بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان لم يكملوا وجبتهم، وهذا يعني أن هذه المجموعة من الناس يمكنها إنقاص وزنها بجهد قليل.