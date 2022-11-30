قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

جدة : البلاد

تشارك شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART في رعاية الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي تقام فعالياته في الفترة من ١-١٠ ديسمبر المقبل بمدينة جدة، حيث تشارك شبكة قنوات ART ضمن الرعاة الأساسيين في فعاليات “سوق البحر الأحمر” بجائزتين قيمة كل منهما ٥٠ ألف دولار تقدم لمشروعات الأفلام – تحت التطوير أو الإنتاج – على أن تكون الجائزة الأولى لفيلم سعودي، والجائزة الأخرى لفيلم عربي من المشاريع المشاركة في المهرجان.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART ضمن فعاليات المهرجان بعرض أفلام من إنتاجها المشترك، حيث اختارت إدارة المهرجان الفيلم اللبناني “ع مفرق طريق” للعرض في قسم “روائع عربية” إخراج لارا سابا وكتابة جوزفين حبشي، بطولة شادي حداد، جوليا قصار، وبيتي توتل، كما تشارك بالفيلم التونسي “حرقة” إخراج لطفي ناثان، وبطولة آدم بيسا، بالإضافة إلى الفيلم الجزائري “الأخيرة” الذي تملك الشبكة حقوق توزيعه في منطقة الشرق الأوسط، وهو من إخراج داميان أونوري، وعديلة بن ديمراد، التي قامت أيضا بدور البطولة، وسوف يتم عرض الأفلام بحضور المخرجين وفريق العمل.