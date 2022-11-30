متجر AppGallery يرتقي بعالم الألعاب إلى مستويات جديدة غير مسبوقة

دبي : البلاد

لقد أصبح مفهوم الهواتف الذكية يتخطى نطاق استخدامها كمجرد وسيلة للاتصال. إنها بالتأكيد الطريقة الأكثر ملاءمة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة. بل الأكثر من ذلك، أنها أصبحت بمثابة الكاميرا الأكثر موثوقية لدينا، ومركز الترفيه الشخصي الرئيسي بالنسبة لنا. ولكن الأهم من ذلك، أن موجة الهواتف الذكية قد اجتاحت قطاع الألعاب. وكما نرى اليوم، الجميع يحبون الألعاب ويتوفر في متناولهم مصدراً هائلاً لألعاب الفيديو عبر الأجهزة المحمولة يجعل من السهل عليهم اللعب في أي وقت وفي أي مكان يختارونه، سواء لجولات لعب سريعة أو مطوّلة.

من المفيد دائماً إلقاء نظرة خاطفة على أداء السوق العالمي. وفقًا لدراسة حديثة أجرتها “data.ai” و”آي دي سي” (IDC)، ستمثل الألعاب الإلكترونية على الأجهزة المحمولة حوالي 61٪ من إجمالي حجم سوق الألعاب في عام 2022. وفي الوقت ذاته، تحقق الألعاب الإلكترونية ازدهاراً ملفتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ من المتوقع أن ينمو قطاع الألعاب بنسبة 19٪ ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول 2025. وفضلاً عن ذلك، فإن حوالي 77٪ من الأشخاص البالغين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة يمارسون ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة، من ضمنهم 56٪ من الذكور و44٪ من الإناث. كما يقضي أكثر من ثلث المستطلعين (38٪) ما يزيد عن 10 ساعات أسبوعيًا في اللعب، بينما أفاد 62٪ من هواة ألعاب الفيديو على الأجهزة المحمولة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن هوايتهم تساعدهم على الاسترخاء والتخلص من التوتر.

يعد متجرAppGallery ، وهو منصة توزيع التطبيقات الرسمية لأجهزة هواوي وأحد أكبر 3 أسواق للتطبيقات في العالم، الوجهة الأولى لمحبي الألعاب الإلكترونية على الأجهزة المحمولة. سواء كنت ترى في نفسك لاعباً هاوياً أو محترفاً، ستجد في متجر AppGallery وجهتك المثالية للاستمتاع ببعض من أروع تجارب الألعاب المتاحة، والتي يتم تحسينها بشكل أكبر من خلال شاشات العرض المذهلة والصوت الغامر والأداء الاستثنائي الذي توفره لك هواوي من خلال هواتفها الذكية وأجهزتها اللوحية.

يقدم لك متجر AppGallery مجموعة كاملة من مختلف أنواع الألعاب. كما يعتبر المتجر بمثابة جواز سفرك لاستشكاف عوالم الألعاب الجماعية عبر الإنترنت، بدءاً من اللعبة الملحمية الأسطورية “باتل رويال” “ببجي موبايل” PUBG Mobile، وهي إحدى أكثر ألعاب الهاتف المحمول شعبية على الإطلاق، وصولاً إلى رحلة في البر في المعارك الأسطورية مع لعبة انتقام السلاطين الشهيرة، وكذلك لعبة الصراع من أجل البقاء “غارينا فري فاير” Garena Free Fire المشهورة عالمياً وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن متجر AppGallery هو أول سوق للتطبيقات ينظم أحداث الرياضات الإلكترونية، ومن ضمنها: بطولة “كأس AppGallery لألعاب المحمول” لكل من ألعاب “ببجي موبايل” PUBG Mobile و”غارينا فري فاير”Garena Free Fire ، مما يؤكد التزام هواوي الراسخ بدعم مجتمع الألعاب المزدهر في المنطقة.

وفي حال كنت ترغب بقضاء أوقات من الترفيه والتشويق، فإن متجر AppGallery لديه الحل الأكثر ملاءمة لك. بإمكانك، على سبيل المثال، تحدي أصدقائك وعائلتك في إحدى جولات “لودو” Ludo أو “دومينو” Domino من خلال لعبة “يلا لودو” Yalla Ludo المفضلة أثناء التحدث معهم حول يومك من خلال الدردشة الصوتية. هناك أيضاً “لودو كينج” Ludo King، وهي إحدى ألعاب الطاولة اللوحية الكلاسيكية الأخرى متعددة اللاعبين والتي تتوفر حالياً على متجر AppGallery. ما عليك سوى اختيار لعبتك المفضلة من بين الخيارات التي لا حصر لها المتوفرة على متجر AppGallery لبدء ليلة ألعاب افتراضية مشوقة وحماسية من دون مغادرة منزلك.

يُعدّ تنزيل الألعاب من متجر AppGallery عملية سهلة ومباشرة. والخطوة الأولى تبدأ بتشغيل متجر AppGallery. مع أن المنصة تتيح للمستخدمين تنزيل الألعاب من دون تسجيل الدخول، إلا أننا نقترح استخدام حساب هواوي (HUAWEI ID) الخاص بك للاستمتاع بتجربة أكثر خصوصية. بعد ذلك، اضغط على زر الألعاب الموجود في أسفل شاشتك. من خلال توفر واجهة مستخدم تتمحور حول اللاعب، ومحتوى تم اختياره بعناية ليواكب شغف واهتمام كل مستخدم على حدة، يساعد متجر AppGallery اللاعبين على توسيع آفاقهم واستكشاف لعبتهم المفضلة التالية. وبالإضافة لذلك، يمكنك التعرّف عن كثب على الألعاب المصنّفة إلى ست فئات، بما في ذلك الأكشن، والورق والطاولة اللوحية، والألغاز والألعاب العادية، ولعبة تبادل الأدوار، والألعاب الرياضية، والاستراتيجية، أو استخدام حقل البحث في أعلى الشاشة لإدخال اسم اللعبة التي تبحث عنها مباشرة. وبإمكان اللاعبين أيضاً الاستفادة من العروض والمكافآت الحصرية لمتجر AppGallery للبقاء في مراكز الصدارة.

كما قام متجرAppGallery بإدخال تحسينات إضافية كبيرة على تجربة المستخدم لديه من خلال تقديم دعم موثوق ورسمي للجميع، وذلك من خلال ترقية تجربة العناية بعملائه من خلال طرح خدمات الدعم عبر الدردشة المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وجنوب أفريقيا. وعلى الطرف الآخر من الهاتف، هناك فريق من الخبراء المتمرسين الذين يتميزون بسرعة الاستجابة لتساؤلات واستفسارات العملاء ذات الصلة بتطبيقات متجر AppGallery وحل أي مشكلة قد يواجهها المستخدمون. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

يتوفر متجرAppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهرياً. تغطي المجموعة المتنوعة من التطبيقات كافة جوانب الحياة الرقمية، وتقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والهدايا. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2021، حقق متجر AppGallery أكثر من 432 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن ذلك، أبرمت هواوي شراكة مع 5.4 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم تهدف إلى تقديم تجارب فريدة واستثنائية تتماشى مع مختلف أنماط الحياة والثقافات والمواقع الجغرافية.

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