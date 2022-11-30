طالبات جامعة جدة يحققن المركز الأول في «الروبوفيست»

جدة ـ البلاد

حصلت الفرق المشاركة من طالبات جامعة جدة على المركز الأول والتأهل عالمياً ؛ بالمسابقة العالمية “الروبوفيست”، التي تقام في المملكة لأول مرة، وذلك في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال, حيث تهتم المسابقة بالمهارات والعمل الجماعي و الإبداع واستخدام أحدث التقنيات لصناعة روبوتات حديثة تسهم في دعم المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وجاءت نتائج المشاركة لطالبات الجامعة بحصول الفريق rubies على المركز الأول في فئة bottle sumo (senior) على مستوى المملكة ، حيث ضم الفريق الطالبات: رانيا عبداللطيف الغامدي – ذكاء اصطناعي، رغد فوزي مقلان – هندسة برمجيات، أثير عبدالعزيز الميموني – أمن سيبراني.

كما حصل الفريق RoboRex على المركز الأول محليًا والتأهل للمنافسة العالمية في فئة (senior) المهمة المجهولة ، ويضم الفريق الطالبات: رند الشهري – كيمياء صناعية، لمار الغامدي- هندسة حاسبات، فرحة حسيني- علوم حاسب، ريناد الغامدي- هندسة حاسبات. وتأتي هذه الإنجازات ضمن دور جامعة جدة الوطنية والرائدة في التعليم والبحث والابتكار الحيوي في دعم برنامج تمكين الطلاب الموهوبين والمتفوقين ، من خلال تبني تخصصات ومهارات المستقبل لإعداد جيل من العلماء والقادة المساهمين في تنمية الاقتصاد والمجتمع.