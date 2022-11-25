طريقة عمل جنواز الكيك الإسفنجي الناعم

جنواز الكيك الإسفنجي الناعم هو كيك إسفنجي ناعم للغاية ويمكن أن يستخدم كأساس للتورت والجاتوه

المقادير اللازمة

المكونات الجافة

1 كوب دقيق الكيك

نصف كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

المكونات الرطبة

4 بيضات درجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة زبدة ذائبة

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

يبطن قاع الصينية وجوانبها بورق زبدة

في وعاء كبير مقاوم للحرارة أضيفي البيض والسكر والفانيليا والملح

ضعي الوعاء داخل وعاء أكبر مليء بالماء الساخن (بان ماري)

باستخدام مضرب يدوي اخفقي البيض بسرعة عالية لمدة 8 إلى 10 دقائق

استبدلي الماء الساخن في منتصف الوقت حتى يبرد ولا يتخثر البيض

قللي إلى أدنى سرعة واخلطي لمدة 3 دقائق أخري

ينخل الدقيق علي ثلاثة أجزاء ويطوى برفق بعد كل مرة داخل خليط البيض

للمساعدة في دمج الزبدة مع خليط الكيك اخلطي 3 ملاعق ممتلئة من الخليط الخاص بالكيك في الزبدة الساخنة المذابة

بعد ذلك قومي بطي خليط الزبدة برفق في الخليط

اسكبي الخليط في قالب الكيك واخبزيه على حرارة 350 درجة فهرنهايت حتى يتم إدخال عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا

إذا كانت صينية مقاس 9 بوصات أتركيها حوالي 25 دقيقة

لصواني دائرية مقاس 6 بوصات أتركيها حوالي 18 دقيقة

قومي بإزالة كل ورق البرشمان من الصواني

اتركي الكيك ليبرد تمامًا على رف التبريد

قطعيها إلى طبقات متساوية وضعيها فوقها بالفواكه الطازجة واملئيها بالكريمة أو بحسب الرغبة