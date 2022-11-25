بثلاث مكونات فقط.. طريقة عمل صوص الترياكي

هذه الصلصة السهلة المصنوعة من ثلاثة مكونات فقط وتكون جاهزة في غضون 10 دقائق فقط وتقدم مع البطاطس المقلية أو أي بروتين وخضروات أو استخدمها كمخلل أو غموس أو دهان للمشويات

المقادير اللازمة

نصف كوب صلصة صويا

1/2 كوب خل أرز

⅓ كوب سكر

طريقة العمل

أضيفي جميع المكونات إلى قدر وسخنيها على نار متوسطة عالية غير مغطاة

بمجرد أن يغلي اخفضي الحرارة إلى متوسطة واتركيه يغلي برفق حتى يصبح سميكًا ويقل بحسب رغبتك

راقبيها لأنها يمكن أن تحترق بسبب نسبة السكر العالية

لاختبار قوامها بشكل صحيح ضعي كمية صغيرة من الصلصة على طبق واتركيها تبرد

تحققي لمعرفة ما إذا كان قد انخفضت بدرجة كافية حسب رغبتك عن طريق تمرير ملعقة أو إصبعك من خلالها

إذا كانت خفيفة جدًا اغليها لفترة أطول

وإذا كانت سميكة جدًا أضيفي ملعقة صغيرة من الماء في المرة الواحدة

اتركي الصلصة تبرد ثم احفظيها في وعاء محكم في الثلاجة

استخدميها في غضون 5 أيام

يصنع هذا حوالي نصف كوب من الصلصة