المرأه صحة و عافية

بثلاث مكونات فقط.. طريقة عمل صوص الترياكي

نيفين عباسaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      25 نوفمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

هذه الصلصة السهلة المصنوعة من ثلاثة مكونات فقط وتكون جاهزة في غضون 10 دقائق فقط وتقدم مع البطاطس المقلية أو أي بروتين وخضروات أو استخدمها كمخلل أو غموس أو دهان للمشويات

المقادير اللازمة

نصف كوب صلصة صويا
1/2 كوب خل أرز
⅓ كوب سكر

طريقة العمل

أضيفي جميع المكونات إلى قدر وسخنيها على نار متوسطة عالية غير مغطاة
بمجرد أن يغلي اخفضي الحرارة إلى متوسطة واتركيه يغلي برفق حتى يصبح سميكًا ويقل بحسب رغبتك
راقبيها لأنها يمكن أن تحترق بسبب نسبة السكر العالية
لاختبار قوامها بشكل صحيح ضعي كمية صغيرة من الصلصة على طبق واتركيها تبرد
تحققي لمعرفة ما إذا كان قد انخفضت بدرجة كافية حسب رغبتك عن طريق تمرير ملعقة أو إصبعك من خلالها
إذا كانت خفيفة جدًا اغليها لفترة أطول
وإذا كانت سميكة جدًا أضيفي ملعقة صغيرة من الماء في المرة الواحدة
اتركي الصلصة تبرد ثم احفظيها في وعاء محكم في الثلاجة
استخدميها في غضون 5 أيام
يصنع هذا حوالي نصف كوب من الصلصة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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