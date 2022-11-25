الأولى صحة و عافية “الذبحة المعوية” تشبه الذبحة الصدرية وتتطلب الجراحة العاجلة!

تحدث الذبحة المعوية عند الضيق الشديد أو الإنسداد الكامل لشرايين الأمعاء مما يمنع تدفق الدم ، مسببة لغثيان والحمى والألم الشديد في غضون دقائق قليلة من تناول الطعام، ويتسبب هذا بحالة يطلق عليها “رهاب الطعام” أو “فوبيا الطعام” والذي يؤدي إلى عزوف المرضى عن تناول الطعام لخوفهم من الألم الذي يليه ، حيث يحدث ذلك بمجرد أن يشم المرضى رائحة الطعام. وتعتبر الذبحة المعوية مشابهة جدا للذبحة الصدرية ولكنها تحدث في الأمعاء ، وإذا تأخر المريض عن دخول المستشفى في غضون أسبوع ن فسوف يعاني بما يسمى بالأمعاء الميتة وهو ما يتسبب في مضاعفات سوء التغذية ، وفي النهاية يسبب الوفاة، لذا لابد من إجراء الجراحة العاجلة لعلاج هذه المشكلة طبقا لما ينصح به الطبيب المعالج المتخصص في جراحة الجهاز الهضمي.