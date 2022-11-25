اعتماد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الياباني

الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في دورته الجديدة وانتخاب طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيساً للمجلس، وكل من نوف بنت عبدالله الراكان ومحمد بن سعد العجلان نائبين وسط تطلعات كبيرة بأن يضطلع المجلس بدور أكبر في رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني طارق بن عبدالهادي القحطاني أن العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية تحظى باهتمام كبير من قيادة البلدين وتعد نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الإستراتيجية، كما تستند تلك العلاقة لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية اليابانية المشتركة والرؤية السعودية اليابانية 2030، ومجلس الأعمال السعودي الياباني الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية فضلاً عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 600 مليار ريال، فيما بلغ عام 2021 نحو 125 مليار ريال منها 102 مليار ريال صادرات سعودية لليابان و23 مليار ريال واردات يابانية للمملكة، كما نما معدل التجارة خلال (2020 – 2021) بنسبة 49% والصادرات بنسبة 46.7% والواردات بنسبة 4.4%.