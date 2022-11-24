مساعد وزير المالية يلتقي مدير منظمة الصحة العالمية

الرياض : البلاد

التقى مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالمحسن الخلف، اليوم الأربعاء 29 ربيع الآخر 1444هـ الموافق 23 نوفمبر 2022م، بمدينة الرياض، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غبريسوس، بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي المالية والصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية من خلال مجموعة العشرين، وتعزيز الحوار والتعاون العالمي بشأن القضايا المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، إضافة إلى المواضيع ذات الصلة بالوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها بشكل خاص.

كما استعرض اللقاء التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين عبر إنشاء صندوق للوساطة المالية للوقاية من الأوبئة والتأهب لها (صندوق الجوائح) ودور منظمة الصحة العالمية المحوري في ذلك.

يذكر أن المملكة تبنت الكثير من المبادرات الداعمة للجهود الدولية في القطاع الصحي، منها مبادرة الوصول إلى أدوات مكافحة جائحة كوفيد-19 والتي أطلقت تحت رئاستها لمجموعة العشرين، بالإضافة إلى تقديمها دعماً لصندوق الجوائح بنحو 50 مليون دولار خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخراً في بالي، الجمهورية الإندونيسية. وتأتي هذه المبادرة ضمن مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث اقترحت في حينه معالجة الثغرات في النظام الصحي العالمي لتعزيز إجراءات التأهب والاستجابة للجوائح العالمية.